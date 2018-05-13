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بالصـــور:دنيا باطما تتلقى رسالة خاصة من الديوان الملكي و بالدموع..هذا ما قالته

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 09:34 بالصـــور:دنيا باطما تتلقى رسالة خاصة من الديوان الملكي و بالدموع..هذا ما قالته | ثقافة و فنون
بالصـــور:دنيا باطما تتلقى رسالة خاصة من الديوان الملكي و بالدموع..هذا ما قالته
بعد عملها المتميز الخاص بعودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن، توصــلت الفنانة المغربية دنيا باطما برسلة تهنئة من الديوان الملكي يوم السبت 12 ماي 2018.

شـــوف تيفي:

بعد عملها المتميز الخاص بعودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن، توصــلت الفنانة المغربية دنيا باطما برسلة تهنئة من الديوان الملكي يوم السبت 12 ماي 2018.

و نشرت والدة غزل الرسالة إلى جانب تدوينة كتبت فيها: ''مرضي الوالدين ما عمرو ما يخيب ...هذا ما أسعدني ...هذا ما أفرحني ...هذا فخري ...هذا نجاحي ..هذا ما جعل عيوني تدمع
رسالة من الديوان الملكي من سيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس رعاه الله وحفظه شخصيا قائد بلدنا أشكرك على هذا التقدير والاهتمام أشكرك على متابعتك لكل الاعمال المغربية المشرفة شكرًا على دعمك فخورة ان كل أعمالي الوطنية تنال استحسانك هذه الرساله وسام سأضعها على صدري مفتخرة بها و هذا اكبر دليل على انني في الطريق الصحيح وشهادة اعتز بها من ملك بلدي الحبيب..''

و كانت دنيا بطما الموشحة يوسامين ملكيين،قد أدت أغنية رائعة بمناسبة شفاء الملك محمد السادس و عودته إلى أرض الوطن تحت عنوان ''بشارة خير''.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب<دنيا باطما بشارة خير اعتزاز رسالة

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