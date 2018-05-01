 عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك | بوليتيك

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد

ألـمانيا تعتـذر للمسلمين على إثـر وضع اسم الجلالة على قنينة البيرة معترفة بالخطأ والإساءة غير المقصودة | دولي

ألـمانيا تعتـذر للمسلمين على إثـر وضع اسم ''الجلالة'' على قنينة ''البيرة'' معترفة بالخطأ والإساءة

عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة | بوليتيك

عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة

مرض الصرع وراء سقوط أربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ميرلفت | مجتمع

مرض الصرع وراء سقوط أربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ميرلفت

الإفراج عن تلميذين مشتبه بهما باغتصاب زميلهما داخل مدرسة بتيزنيت | مجتمع

الإفراج عن تلميذين مشتبه بهما باغتصاب زميلهما داخل مدرسة بتيزنيت

بالفيديو..غضب كبير على رشيد رفيق بعد امتناعه الحديث عن حملة المقاطعة وفايسبوكيون يتساءلون عن موقف فريق طاليس من هذه الحملة | مجتمع

بالفيديو..غضب كبير على رشيد رفيق بعد امتناعه الحديث عن حملة ''المقاطعة'' وفايسبوكيون يتساءلون عن

بالصـــور:دنيا باطما تتلقى رسالة خاصة من الديوان الملكي و بالدموع..هذا ما قالته | ثقافة و فنون

بالصـــور:دنيا باطما تتلقى رسالة خاصة من الديوان الملكي و بالدموع..هذا ما قالته

بــوريطة..القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية خطوة في الاتجاه الصحيح | بوليتيك

بــوريطة..القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية خطوة في الاتجاه الصحيح

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الاعتداء بسكين في باريس | دولي

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الاعتداء بسكين في باريس

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 09:00 عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك | بوليتيك
عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك
تمكن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المنتهية ولايته نبيل بن عبد الله منذ قليل من يومه الأحد 13 ماي 2018، من الفوز بولاية جديدة والاحتفاظ بكرسي الأمانة العامة لحزب الكتاب للمرة الثالثة، وذلك

شوف تيفي:

تمكن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المنتهية ولايته نبيل بن عبد الله منذ قليل من يومه الأحد 13 ماي 2018، من الفوز بولاية جديدة والاحتفاظ بكرسي الأمانة العامة لحزب الكتاب للمرة الثالثة، وذلك بنتيجة عريضة وساحقة بعد حصوله على 371 صوتاَ مقابل 92 صوتا لعضو الديوان السياسي سعيد فكاك الذي كان منافسا شرسا في المؤتمر العاشر المنعقد ببوزنيقة منذ أمس.

وقال نبيل بن عبد الله في كلمته أمام الحضور عقب الإعلان عن النتائج ''اليوم أظهر حزب التقدم والاشتراكية كيف تكون السياسة والديموقراطية، متوجها بالشكر لكل المناضلين ومختلف المنظمات الموازية التي صوتت له، مذكراً في ذات السياق منافسه سعيد فكاك الذي قائلا عنه ''يظل عضوا ومناضلا بالنسبة للحزب''.

وبذلك يكون الوزير المُعفى إثر مشاكل صاحبت مشروع منارة المتوسط، قد ضَمِن اليوم درعاً سياسياً بديلا، بعدما لفظه المنصب الوزاري، وذلك بدعم حاشد من تياره الذي لم تستطع حركتي ''قادمون'' و''الحركة التصحيحية'' من اقتلاعه عن كرسي الأمانة العامة لحزب ''علي يعته''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بوزنيقة بنعبد الله فكاك حزب التقدم والاشتراكية انتخاب أمين عام المؤتمر الوطني العاشر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة | بوليتيك

عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة

بــوريطة..القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية خطوة في الاتجاه الصحيح | بوليتيك

بــوريطة..القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية خطوة في الاتجاه الصحيح

بوريطة: النظام الجزائري يواجه أزمة خطيرة ويستمد استمراره من المشاكل والتوترات التي يخلقها من أجل صرف انتباه الجزائريين عن انشغالاتهم الحقيقية | بوليتيك

بوريطة:'' النظام الجزائري يواجه أزمة خطيرة ويستمد استمراره من المشاكل والتوترات التي يخلقها من أجل صرف انتباه الجزائريين عن انشغالاتهم الحقيقية''

بوريطة:السياسة الافريقية التي ينهجها الملك محمد السادس تشكل ركيزة متعددة الأبعاد عبر العودة إلى الاتحاد الافريقي و تعزيز الحضور بافريقيا الشرقية وافريقيا الجنوبية | بوليتيك

بوريطة:السياسة الافريقية التي ينهجها الملك محمد السادس تشكل ركيزة متعددة الأبعاد عبر العودة إلى الاتحاد الافريقي و تعزيز الحضور بافريقيا الشرقية وافريقيا الجنوبية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد سعد لمجرد..فنان مغربي شدوه فالتايلاند بسباب فتاة قــاصر وهاشنو وقع ليه ( فيديو) | بــووز
منذ 6 دقائق

بعد سعد لمجرد..فنان مغربي شدوه فالتايلاند بسباب فتاة قــاصر وهاشنو وقع ليه ( فيديو)

بالفيديو.. محمد صلاح على رؤوس مشجعيه | قنوات أخرى

بالفيديو.. محمد صلاح على رؤوس مشجعيه

في قلب منزل السيدة التي تصارع السرطان و تعاطفو معاها الناس فالفايسبوك..السرطان ضمر ليا حياتي ودابا خاصني نقطع إيدي و أنا بغيت غير نعيش..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

في قلب منزل السيدة التي تصارع السرطان و تعاطفو معاها الناس فالفايسبوك..السرطان ضمر ليا حياتي ودابا خاصني نقطع إيدي و أنا بغيت غير نعيش..لأصحاب القلوب الرحيمة

بالفيديو..نبيلة منيب دخلات طول و عرض فحكومة العثماني بسبب حملة المقاطعة | بــووز

بالفيديو..نبيلة منيب دخلات طول و عرض فحكومة العثماني بسبب حملة المقاطعة

﻿

آخر المستجدات

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك | بوليتيك
منذ 28 دقيقة

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد

ألـمانيا تعتـذر للمسلمين على إثـر وضع اسم الجلالة على قنينة البيرة معترفة بالخطأ والإساءة غير المقصودة | دولي

ألـمانيا تعتـذر للمسلمين على إثـر وضع اسم ''الجلالة'' على قنينة ''البيرة'' معترفة بالخطأ والإساءة

عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة | بوليتيك

عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة

مرض الصرع وراء سقوط أربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ميرلفت | مجتمع

مرض الصرع وراء سقوط أربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ميرلفت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.