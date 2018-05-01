عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك ﻿

تمكن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المنتهية ولايته نبيل بن عبد الله منذ قليل من يومه الأحد 13 ماي 2018، من الفوز بولاية جديدة والاحتفاظ بكرسي الأمانة العامة لحزب الكتاب للمرة الثالثة، وذلك

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تمكن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المنتهية ولايته نبيل بن عبد الله منذ قليل من يومه الأحد 13 ماي 2018، من الفوز بولاية جديدة والاحتفاظ بكرسي الأمانة العامة لحزب الكتاب للمرة الثالثة، وذلك بنتيجة عريضة وساحقة بعد حصوله على 371 صوتاَ مقابل 92 صوتا لعضو الديوان السياسي سعيد فكاك الذي كان منافسا شرسا في المؤتمر العاشر المنعقد ببوزنيقة منذ أمس.

وقال نبيل بن عبد الله في كلمته أمام الحضور عقب الإعلان عن النتائج ''اليوم أظهر حزب التقدم والاشتراكية كيف تكون السياسة والديموقراطية، متوجها بالشكر لكل المناضلين ومختلف المنظمات الموازية التي صوتت له، مذكراً في ذات السياق منافسه سعيد فكاك الذي قائلا عنه ''يظل عضوا ومناضلا بالنسبة للحزب''.

وبذلك يكون الوزير المُعفى إثر مشاكل صاحبت مشروع منارة المتوسط، قد ضَمِن اليوم درعاً سياسياً بديلا، بعدما لفظه المنصب الوزاري، وذلك بدعم حاشد من تياره الذي لم تستطع حركتي ''قادمون'' و''الحركة التصحيحية'' من اقتلاعه عن كرسي الأمانة العامة لحزب ''علي يعته''.