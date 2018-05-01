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ألـمانيا تعتـذر للمسلمين على إثـر وضع اسم ''الجلالة'' على قنينة ''البيرة'' معترفة بالخطأ والإساءة غير المقصودة

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 03:47 ألـمانيا تعتـذر للمسلمين على إثـر وضع اسم الجلالة على قنينة البيرة معترفة بالخطأ والإساءة غير المقصودة | دولي
ألـمانيا تعتـذر للمسلمين على إثـر وضع اسم ''الجلالة'' على قنينة ''البيرة'' معترفة بالخطأ والإساءة غير المقصودة
بعــدما انتشرت في الأسواق الألمانية مؤخرا قنينات بيرة مطبوعة على أغطيتها أعلام الدول المشاركة في محاولة من الشركة المنتجة لإرضاء تلك الدول لم تفطن الشركة إلى حساسية الموضوع الديني بالنسبة

''شوف تيفي''

بعــدما انتشرت في الأسواق الألمانية مؤخرا قنينات بيرة مطبوعة على أغطيتها أعلام الدول المشاركة في محاولة من الشركة المنتجة لإرضاء تلك الدول لم تفطن الشركة إلى حساسية الموضوع الديني بالنسبة للسعودية التي يتضمن علمها عبارة التوحيد.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج ألمانيا، واعتبر عدد من المسلمين ما أقدمت عليه الشركة ''وقاحة''، وهو ما دفع الشركة الألمانية إلى إصدار رسالة اعتذار وقالت مخاطبة المسلمين ''المسلمون الأعزاء لا يوجد أي نية أو قصد من قبلنا للتعرض للدين أو السياسة، ونحن نعتذر إن شعرتم بالإهانة بدون قصد منا''.

وأضافت الشركة في بيان لها عبر فيسبوك أنها لم تكن تعلم أن الكلام المكتوب على العلم هو أمر ديني ويخص المعتقد الإسلامي، لكن منشور الشركة الذي ظهر عبر فيسبوك اختفى بعد ساعات من نشره بدون معرفة إن كان سبب الاختفاء أن الأمر قد تم حله أم لا.

وأعادت الشركة الألمانية تكرار اعتذارها للمسلمين، مؤكدة أنها قامت بوضع علم الدول المشاركة جميعها، وأنها وضعت علم السعودية من باب المساواة، وأكدت الشركة أنها توقفت عن نشر هذه القنيناات داخل السوق الألماني، معترفة بأن بعضها وجد طريقه لأسواق خارجية، وقالت الشركة مخاطبة المسلمين ''نفهم غضبكم ونعدكم بدراسة كل الخيارات المتاحة أمامنا لإصلاح هذا الأمر''.

وكررت الشركة المنتجة الاعتذار عن أي إساءة ''غير متعمدة''، وقالت إنها ليس لديها أي اهتمام بمظاهر سياسية أو دينية ولم تكن تعلم أن ''الأحرف المكتوبة على العلم السعودي لها علاقة بالعقيدة الدينية''، وأنها تأكدت فقط من أن يكون العلم الموجود على منتج.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي قنينة البيرة العقيدة الدينية السعودية اعتذار

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