المهدي بنعطية ليوسف حجي : ''أنا فخور باللعب بجوارك في المنتخب المغربي'' ﻿

وجه عميد المنتخب المغربي، المهدي بنعطية، رسالة الى نجم فريق نانسي الفرنسي يوسف حجي ،الذي أعلن اعتزاله عالم كرة القدم عن عمر الثامنة و الثلاثين، بعد مسيرة كروية دامت لأكثر من عشرين سنة.

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وجه عميد المنتخب المغربي، المهدي بنعطية، رسالة الى نجم فريق نانسي الفرنسي يوسف حجي ،الذي أعلن اعتزاله عالم كرة القدم عن عمر الثامنة و الثلاثين، بعد مسيرة كروية دامت لأكثر من عشرين سنة.

وكتب نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'': ''تعرفت عليك كخصم وكزميل! شكراً لك على استقبالي في المنتخب الوطني لحظة قدومي قبل 10 سنوات من الآن''، مضيفا ''أنت لاعب كبير، بطل، وأنا فخور باللعب بجوارك. بالتوفيق لك في حياتك الجديدة يا أخي''.

يشار أن حجي حمل قميص المنتخب المغربي في 64 مباراة دولية مابين سنتي 2003 و 2012، ولعب هذا الموسم 31 مباراة بقميص نانسي مسجلا 10 أهداف كأحسن مواسم اللعب الاحترافية مع النادي الذي بدأ معه مسيرته سنة 1998.