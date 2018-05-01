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عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 02:50 عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة | بوليتيك
عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن نبيل بن عبد الله، فاز في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد 13 ماي 2018، بمنصب الأمانة العامة لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة على منافسه الوحيد بـ 342 مقابل 92

شـــوف تيفي:م غ

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن نبيل بن عبد الله، فاز في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد 13 ماي 2018، بمنصب الأمانة العامة لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة على منافسه الوحيد بـ 342 مقابل 92 لسعيد فكاك

و صادق المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، ببوزنيقة، على الوثيقة السياسية والقانون الأساسي للحزب وهكذا صادق المؤتمر، خلال جلسة عامة، على تقرير اللجنة الخاصة بالوثيقة السياسية للحزب التي تسائل الذات الحزبية لفهم دلالات المرحلة واستشراف آفاق المستقبل بناء على المسؤوليات السياسية والتنظيمية والتاريخية التي يتحملها الحزب.

وتستند هذه الأطروحة، التي تتضمن ستة أبواب، إلى طرح تساؤلات تمهيدية أساسية بالنسبة للحزب تخص السؤال الفكري والإديولوجي والسياسي والسوسيو اقتصادي والثقافي وسؤال الوضع الدولي وسؤال مرتبط بالحزب.

كما صادق المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية على تقرير لجنة القانون الأساسي، بعد إقرار تعديلات على مشروع القانون همت أساسا مسألة إضافة عضو في اللجنة المركزية من المؤتمرين باسم المنظمات الموازية والقطاعات السوسيو-مهنية إلى جانب المنسق لهذه المنظمات الذي يحظى بالصفة في اللجنة المركزية.

ووافق المؤتمر أيضا على تقرير اللجنة المركزية الذي قدمه محمد نبيل بنعبد الله أمس السبت في افتتاح أشغال المؤتمر.

‫شوف تيفي

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