 مرض الصرع وراء سقوط أربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ميرلفت ﻿
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مرض الصرع وراء سقوط أربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ميرلفت

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 02:38 مرض الصرع وراء سقوط أربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ميرلفت | مجتمع
مرض الصرع وراء سقوط أربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ميرلفت
أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن السبب الرئيسي وراء سقوط الرجل الأربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ''إمي نتركا'' بجماعة ميرلفت السياحية إقليم تيزنيت يرجع إلى مباغثة نوبة صرع للهالك ما جعله يفقد

شوف تيفي:تيزنيت

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن السبب الرئيسي وراء سقوط الرجل الأربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ''إمي نتركا'' بجماعة ميرلفت السياحية إقليم تيزنيت يرجع إلى مباغثة نوبة صرع للهالك ما جعله يفقد وعيه وتوازنه ليهوي نحو الأسفل.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن الهالك كان يعاني قيد حياته من نوبات مفاجئة لمرض ''الصرع'' التي كانت تباغثه بين الفينة والأخرى وتجعله يدخل في حالة إغماء وفقدان الوعي لمدة قد تطول إن لم يتلق الإسعافات الأولية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الهالك تفاجئ مساء أمس حينما كان يقف على الجبل الصخري المطل على الشاطئ بنوبة الصرع التي تلازمه ليفقد وعيه ويسقط للأسفل ما أدى لإصابته بجروح وكسور جد خطيرة عجلت بوفاته في الحين.

يذكر أن شاطئ ''إمي نتركا'' اهتز مساء أمس الجمعة إثر حادث مفجع بعدما سقط شخص أربعيني من أعلى جبل صخري ما أسفر عن وفاته على الفور متأثرا بالكسور الخطيرة التي أصيب بها جراء الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ميرلفت الصرع سقوط مصرع أربعيني جبل صخري شاطئ سبب

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