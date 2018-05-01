الإفراج عن تلميذين مشتبه بهما باغتصاب زميلهما داخل مدرسة بتيزنيت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة عن إطلاق سراح تلميذين يوم أمس الجمعة كانا قد أوقفا على خلفية شكاية تقدم بها أب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات يتهم فيها التلميذين بالاعتداء الجنسي على ابنه واغتصابه بالعنف

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة عن إطلاق سراح تلميذين يوم أمس الجمعة كانا قد أوقفا على خلفية شكاية تقدم بها أب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات يتهم فيها التلميذين بالاعتداء الجنسي على ابنه واغتصابه بالعنف داخل مؤسسة تعليمية بمدينة تيزنيت.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المشتبه بهما اللذين يدرسان مع الضحية عادا إلى متابعة دراستهما بشكل طبيعي، بعدما تم الاستماع لهما والتحقيق معهما في النازلة، إثر توقيفهما منذ ما يقارب شهرا بتيزنيت، وإحالتهما على أنظار وكيل الملك باستئنافية أكادير، الذي وجههما بدوره نحو قاضي الأحداث لتعميق البحث معهما حول المنسوب لهما.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد انتهاء التحقيق مع التلميذين، تم عرضهما يوم أمس الجمعة على أنظار النيابة العامة باستئنافية أكادير في جلسة مغلقة، والتي أمرت بإطلاق سراحهما، بعد عدم ثبوت التهم المنسوبة لهما، ليعودا معا لمدرستهما لإتمام ما تبقى من موسمهما الدراسي، بعد الانقطاع الاضطراري بسبب تداعيات هذا الملف.