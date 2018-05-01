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تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الاعتداء بسكين في باريس

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 00:28 تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الاعتداء بسكين في باريس | دولي
تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الاعتداء بسكين في باريس
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الدامي بسكين في وسط باريس في وقت متأخر من يومه السبت، وفق ما أعلنت وكالة أعماق التابعة له.

شــوف تيفي:

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الدامي بسكين في وسط باريس في وقت متأخر من يومه السبت، وفق ما أعلنت وكالة أعماق التابعة له.

ونقلت الوكالة عن ''مصدر امني'' أن ''منفذ عملية الطعن في مدينة باريس هو جندي في الدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف''.

وقال مدعي عام باريس إن الرجل الذي أقدم مساء السبت على قتل أحد المارة وجرح أربعة أشخاص آخرين بسكين، قبل أن تقتله الشرطة، صرخ ''الله أكبر'' خلال قيامه بتنفيذ هذا الاعتداء في وسط باريس.

وأوضح المدعي العام فرنسوا مولينز للصحافة من موقع الاعتداء في حي الأوبرا أنه ''في هذه المرحلة، وبناء على شهادات تحدثت عن أن المعتدي صرخ +الله اكبر+ خلال هجومه على المارة بسكين، واستنادا إلى طريقة العمل (المتبعة)، قمنا باستدعاء شعبة مكافحة الإرهاب''.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل السبت عن أسفه لأن فرنسا تدفع ''مرة أخرى الثمن بالدم'' بعد هذا الاعتداء الجديد.

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شــوف تيفي المغرب أعماق تنظيم الدولة إعلان مسؤولية الهجوم

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