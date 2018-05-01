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هكذا هنأ فوزي لقجع فريق اتحاد طنجة بعد فوزه بلقب البطولة

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 00:01 هكذا هنأ فوزي لقجع فريق اتحاد طنجة بعد فوزه بلقب البطولة | سبور
هكذا هنأ فوزي لقجع فريق اتحاد طنجة بعد فوزه بلقب البطولة
هنأ فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه و نيابة عن أعضاء المكتب المديري، فريق اتحاد طنجة بعد فوزه البطولة الاحترافية.

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هنأ فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه و نيابة عن أعضاء المكتب المديري، فريق اتحاد طنجة بعد فوزه البطولة الاحترافية.

وهنا رئيس الجامعة الفريق الطنجي عبر الصفحة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعدما تمكت فريق اتحاد طنجة من تحقيق الفوز يومه السبت 12 ماي 2018 على فريق المغرب التطواني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتدخل هذه المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة لحساب فعاليات الجولة 29 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول.

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