الوداد في صراع مع حسنية أكادير من أجل دوري أبطال إفريقيا ﻿

بعد تتويج فريق اتحاد طنجة بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لأول مرة في تاريخه مساء اليوم السبت على حساب المغرب التطواني في ديربي الشمال على أرضية ملعب ابن بطوطة، اشتدت المنافسة بين كل من الوداد

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بعد تتويج فريق اتحاد طنجة بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لأول مرة في تاريخه مساء اليوم السبت على حساب المغرب التطواني في ديربي الشمال على أرضية ملعب ابن بطوطة، اشتدت المنافسة بين كل من الوداد البيضاوي وحسنية أكادير من أجل الظفر بالمركز الثاني وبذلك المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل كل من الوداد والحسنية الرتبة الثانية برصيد 48 نقطة إذ ستكون الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية الفاصل بين الفريقين وبالتالي معرفة من سيشارك في المنافسة القارية.

جدير بالذكر أن الوداد سيلاقي شباب أطلس خنيفرة ، بينما سيواجه حسنية أكادير ضيفه المغرب التطواني الأسبوع المقبل.



