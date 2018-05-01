تطبيق سناب شات يزف الخبر السار ويتراجع عن تغييراته ﻿

قررت شركة سناب شات إلغاء التغييرات التي أدخلتها على التطبيق الشهير يوم أمس الجمعة عقب التعاليق السلبية التي تلقوها من مستخدميه حسب تقارير دولية.

شوف تيفي

قررت شركة سناب شات إلغاء التغييرات التي أدخلتها على التطبيق الشهير يوم أمس الجمعة عقب التعاليق السلبية التي تلقوها من مستخدميه حسب تقارير دولية.

ومن بين هذه الخطوات خصوصاً، ستعيد «سناب شات» إظهار رسائل الأصدقاء بالترتيب الزمني المعاكس كما ستعيد تقديم «القصص» المنشورة من الأصدقاء إلى يمين الشاشة.

التغييرات المذكورة ستطال أصحاب أجهزة ios أولا، على أن يتم توسيعها بجميع الأجهزة والأنظمة.

جدير بالذكر، أن التغييرات التي شهدها التطبيق، أغضبت بشكل كبير مستخدميه مطالبين من إدارة « سناب شات » إلغاء التغيير.