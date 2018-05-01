حسنية أكادير تسحق الدفاع الحسني الجديدي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وتلهب سباق البطولة من جديد ﻿

انتهت المقابلة التي جمعت فريق حسنية أكادير بضيفه الدفاع الحسني الجديدي بملعب أدرار قبل قليل برسم الجولة 29 من البطولة الاحترافية الوطنية بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف واحد.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انتهت المقابلة التي جمعت فريق حسنية أكادير بضيفه الدفاع الحسني الجديدي بملعب أدرار قبل قليل برسم الجولة 29 من البطولة الاحترافية الوطنية بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف واحد.

ووقع أهداف حسنية أكادير كل من البركاوي في الدقيقة 37 وجلال الداودي في الدقيقة 67 فيما سجل هدف الدفاع الحسني الجديدي اللاعب أيوب ناناح في الدقيقة 70 ليعود اللاعب عبد الإله الخنبوبي لهز شباك الدكاليين في الدقيقة 75 معلنا عن الهدف الثالث للحسنية.

وعرفت المقابلة حضور ندية كبيرة بين الفريقين مع سيطرة طفيفة لفريق حسنية أكادير الذي تحكم في مجريات المقابلة بشكل واضح خاصة على مستوى وسط الميدان، الذي منح نقطة امتياز لأصحاب الأرض ومكنهم من زيارة شباك الحارس ''عزيز الكيناني'' في ثلاث مناسبات، في الوقت الذي اكتفى الدفاع الحسني بالدفاع وتنظيم هجمات مرتدة بين الفينة والأخرى مستغلين بعض الأخطاء المرتكبة من طرف لاعبي الغزالة السوسية غير أنها لم تعط أي جديد نظرا لقلة التركيز والتسرع الذي ميزها، لتنتهي المقابلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة تمكن فريق حسنية أكادير من الارتقاء للصف الثاني خلف اتحاد طنجة برصيد 48 نقطة معيدا بذلك التشويق والإثارة على سباق لقب البطولة الوطنية الذي لن يتم الحسم فيه إلا في آخر دورة، فيما تجمد رصيد الدفاع الحسني الجديدي عند النقطة 45 مكتفيا بالرتبة السادسة في سبورة الترتيب.