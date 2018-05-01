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المغرب التطواني يهدي لقب البطولة لاتحاد طنجة لأول مرة في تاريخه

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 21:01 المغرب التطواني يهدي لقب البطولة لاتحاد طنجة لأول مرة في تاريخه | سبور
المغرب التطواني يهدي لقب البطولة لاتحاد طنجة لأول مرة في تاريخه
توج فريق اتحاد طنجة لكرة القدم قبل قليل من يومه السبت بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه على حساب المغرب التطواني في ديربي الشمال.

شوف سبور

توج فريق اتحاد طنجة لكرة القدم قبل قليل من يومه السبت بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه على حساب المغرب التطواني في ديربي الشمال.

وفاز اتحاد طنجة في المباراة التي جمعته بضيفه المغرب التطواني بهدفين لهدف ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية.

وجاءت أهداف اللقاء الحارق بأقدام كل من أحمد شنتوف و جلال الداودي لاتحاد طنجة في الدقيقتين 48 و60 بينما سجل للمغرب التطواني المدافع مرتضى فال في الدقيقة 28.

وبهذه النتيجة، يحتفظ اتحاد طنجة بمركزه الأول برصيد 52 نقطة، بينما يحتل الوداد المركز الثاني بـ 48 نقطة بعدما تعادل أمام أولمبيك أسفي بهدف لمثله.

 

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