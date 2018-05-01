بالصور...وليد أزارو يتابع مقابلة الحسنية والدفاع الجديدي من قلب مدرجات أدرار ﻿

يتابع اللاعب الدولي المغربي ''وليد أزارو'' المقابلة التي تجرى في هذه الأثناء بين فريق حسنية أكادير وضيفه الدفاع الحسني الجديدي من قلب مدرجات ملعب أدرار، وذلك لمساندة فريقه السابق واسترجاع بعض

شوف تيفي:أحمد الهلالي

يتابع اللاعب الدولي المغربي ''وليد أزارو'' المقابلة التي تجرى في هذه الأثناء بين فريق حسنية أكادير وضيفه الدفاع الحسني الجديدي من قلب مدرجات ملعب أدرار، وذلك لمساندة فريقه السابق واسترجاع بعض الذكريات التي قضاها مع الدكاليين قبل انتقاله للأهلي المصري.

ولقي حضور ابن سوس ''وليد أزارو'' احتفالية خاصة من جمهور الغزالة السوسية، الذي عبر عن فرحته بمشاهدة لاعب الأهلي المصري بين مدرجات الملعب، وخصص له الجمهور القليل الحاضر لهذا اللقاء استقبالا حارا، وذلك بالوقوف والتصفيق له وترديد اسمه لعدة مرات، ما أن وطأت قدماه المدرجات الخاصة بالجماهير السوسية.

ويعد هذا الحضور هو الأول من نوعه للاعب بمدرجات أدرار خاصة وأن الفريق الضيف لعب له لمواسم عدة بعدما انتقل من ناديه الأم أدرار سوس نحو الجديدة.