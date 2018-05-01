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عــاجل:عاهل البحرين يحل بالمغرب في زيارة خاصة

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 20:42 عــاجل:عاهل البحرين يحل بالمغرب في زيارة خاصة | بوليتيك
عــاجل:عاهل البحرين يحل بالمغرب في زيارة خاصة
حل عاهل مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، زوال اليوم السبت، بالمغرب في مستهل زيارة خاصة للمملكة.

شـــوف تيفي:

حل عاهل مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، زوال اليوم السبت، بالمغرب في مستهل زيارة خاصة للمملكة.

ولدى وصوله إلى مطار الرباط -سلا، وجد عاهل مملكة البحرين في استقباله الأمير مولاي رشيد.

وبعد استعراض تشكيلة من القوات الجوية الملكية التي أدت التحية، تقدم للسلام على الملك حمد والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عبد الصمد سكال، وقائد الحامية العسكرية للرباط-سلا الجنرال دوبريكاد عبد الله بوطالب، وعامل عمالة سلا عبد الرحمان بنعلي، ورئيس المجلس الجماعي لسلا جامع المعتصم، وسفير مملكة البحرين بالرباط خالد بن سلمان بن جابر المسلم، وشخصيات أخرى.

 

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