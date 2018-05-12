بالصور ... جماهير هامبورغ تثير الشغب بعد نزول فريقها إلى دوري الدرجة الثانية ﻿

عرفت نهاية مباراة فريق هامبورغ و ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 2 / 1 فى ختام منافسات الدوري الألماني لكرة القدم '' البوندسليغا ''، أعمال شغب، بعدما هبط هامبورغ للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الثانية

شوف سبور

عرفت نهاية مباراة فريق هامبورغ و ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 2 / 1 فى ختام منافسات الدوري الألماني لكرة القدم '' البوندسليغا ''، أعمال شغب، بعدما هبط هامبورغ للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الثانية الألماني.

رغم فوز هامبورغ اليوم، على بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الألماني بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب فولكس بارك، إلا أنه لم يسلم من الهبوط بسبب فوز فولسبورغ منافسه المباشر.

وكانت الجماهير، قد ألقت الألعاب النارية وقنابل الدخان على مدرجات ملعب فولكس بارك من جانب جماهير هامبورغ الغاضبة ، وسط تعزيزات أمنية لمنع اقتحام المستطيل الأخضر.