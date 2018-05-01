الملك محمد السادس يُعــزي أسرة الشيخ إسحاق رابع مقدم الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية ﻿

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم فضيلة الشيخ إسحاق رابع مقدم الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية .

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بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم فضيلة الشيخ إسحاق رابع مقدم الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية .

وجاء في هذه البرقية '' تلقينا ببالغ التأثر ، النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله تعالى ورضاه ، فضيلة الشيخ إسحاق رابع مقدم الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية ، أحسن الله قبوله إلى جواره ، مع عباده المنعم عليهم بالمغفرة والرضوان .

وبهذه المناسبة الأليمة نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم وذويكم ، ولجميع أتباع ومريدي الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة ، عن أحر التعازي ، وأصدق مشاعر المواساة ، في هذا الزرء لا راد لقضاء الله فيه ، سائلينه عز وجل أن يعوضكم عن فقيدكم المبرور جميل الصبر وحسن العزاء .

وإننا لنستحضر ، بكل تقدير ، ما كان يتحلى به الفقيد الكبير من خصال إنسانية حميدة ، وتشبث بفضائل الإسلام المثلى ، بحيث كان قدوة في تجسيد تعاليمه السمحة ، والعمل على إشاعتها بكل تفان وإخلاص . لقد فقد فيه المغرب صديقا وفيا ، ظلت تربطه به وشائج متينة من الأخوة الإسلامية ، وصادق المحبة والتقدير .

فالله تعالى ندعو أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه ، ويجزيه خير الجزاء عما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال ، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا''