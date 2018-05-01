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الملك محمد السادس يُعــزي أسرة الشيخ إسحاق رابع مقدم الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 19:28 الملك محمد السادس يُعــزي أسرة الشيخ إسحاق رابع مقدم الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية | بوليتيك
الملك محمد السادس يُعــزي أسرة الشيخ إسحاق رابع مقدم الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم فضيلة الشيخ إسحاق رابع مقدم الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية .

شـــوف تيفي:و م ع

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم فضيلة الشيخ إسحاق رابع مقدم الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية .

وجاء في هذه البرقية '' تلقينا ببالغ التأثر ، النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله تعالى ورضاه ، فضيلة الشيخ إسحاق رابع مقدم الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية ، أحسن الله قبوله إلى جواره ، مع عباده المنعم عليهم بالمغفرة والرضوان .

وبهذه المناسبة الأليمة نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم وذويكم ، ولجميع أتباع ومريدي الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة ، عن أحر التعازي ، وأصدق مشاعر المواساة ، في هذا الزرء لا راد لقضاء الله فيه ، سائلينه عز وجل أن يعوضكم عن فقيدكم المبرور جميل الصبر وحسن العزاء .

وإننا لنستحضر ، بكل تقدير ، ما كان يتحلى به الفقيد الكبير من خصال إنسانية حميدة ، وتشبث بفضائل الإسلام المثلى ، بحيث كان قدوة في تجسيد تعاليمه السمحة ، والعمل على إشاعتها بكل تفان وإخلاص . لقد فقد فيه المغرب صديقا وفيا ، ظلت تربطه به وشائج متينة من الأخوة الإسلامية ، وصادق المحبة والتقدير .

فالله تعالى ندعو أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه ، ويجزيه خير الجزاء عما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال ، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا''

 

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