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عاجل: ساعة الحسم دقت لانتخاب أمين عام ''حزب الكتاب'' بعد مشادة كلامية وها شنو قال سعيد فكاك

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 19:14 عاجل: ساعة الحسم دقت لانتخاب أمين عام حزب الكتاب بعد مشادة كلامية وها شنو قال سعيد فكاك | بوليتيك
عاجل: ساعة الحسم دقت لانتخاب أمين عام ''حزب الكتاب'' بعد مشادة كلامية وها شنو قال سعيد فكاك
حسم المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في هذه الأثناء لائحة أعضاء اللجنة المركزية الذين بلغ عددهم 467 عضواً، بحيث هم من ستؤول إليهم عملية التصويت لاختيار الأمين العام الجديد أو القديم الذي

شوف تيفي:

حسم المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في هذه الأثناء لائحة أعضاء اللجنة المركزية الذين بلغ عددهم 467 عضواً، بحيث هم من ستؤول إليهم عملية التصويت لاختيار الأمين العام الجديد أو القديم الذي سيتسلم مفاتيح الحزب، وعرفت هذه المرحلة مشادة كلامية وصراعا بين مؤتمرين من تيار بنعبد الله الذين كانوا يصرخون للتغطية على عدد المعارضين المصوتين بـ ''لا''.

وعبر سعيد فكاك بالرغم من ذلك عن تفاؤله وحظوظه، بحيث قال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية لـ ''شوف تيفي'' وأحد المرشحين بقوة لنيل كرسي الأمانة، بأنه تفاجأ بالرغبة القوية والعزيمة لدى أعضاء الحزب بجميع الجهات لبث روح جديدة بالتنظيم السياسي اليساري وبعث روح جديدة في هياكله، معلنا بأن صناديق الاقتراع وصوت أزيد من 400 عضو بالمكتب السياسي هي من ستحسم منصب الأمين العام.

وانصرف في هذه الأثناء أعضاء اللجنة المركزية لاستلام ''البادجات'' الخاصة بأعضاء اللجنة المركزية والمختلفة عن باقي المؤتمرين، لبدء عملية التصويت وانتخاب الأمين العام الجديد لحزب الكتاب، لتكون ساعة الحسم قد دقت.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بوزنيقة بنعبد الله فكاك حزب التقدم والاشتراكية انتخاب أمين عام المؤتمر الوطني العاشر اللجنة المركزية

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