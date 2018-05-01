بعد الحكم عليه بأربع سنوات سجنا.. محكمة إيطالية ترد الاعتبار لبرلوسكوني وهذا ما قررته ﻿

ألغت محكمة المراجعة في مدينة ميلانو الإيطالية العقوبة السجنية التي أدين بها رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، الذي حكم عليه بالسجن لـ4 سنوات في قضية فساد، بحسب ما أفادت عنه وسائل إعلام إيطالية

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ألغت محكمة المراجعة في مدينة ميلانو الإيطالية العقوبة السجنية التي أدين بها رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، الذي حكم عليه بالسجن لـ4 سنوات في قضية فساد، بحسب ما أفادت عنه وسائل إعلام إيطالية اليوم السبت.

ويأتي القرار القضائي في وقت يقترب زعيما ''حركة النجوم الخمس'' الشعبوية و''حزب الرابطة'' اليميني المتطرف من التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد أيام من إعلان برلوسكوني أنه لن يقف بوجه اتفاق كهذا.

وكانت المحكمة في وقت سابق قد حكمت على برلوسكوني بحرمانه من حق تولي المناصب العامة والترشح في الانتخابات.

ويعني ذلك أنه سيكون بإمكان برلوسكوني تولي منصب رئاسة الحكومة إذا فشلت مفاوضات تشكيل الائتلاف وجرت مفاوضات جديدة، لكن يبدو أن قرار المحكمة جاء متأخرا نظرا إلى أن الحزبين يبدوان في طريقهما للتوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق تم تقليص فترة سجن برلوسكوني من 4 سنوات إلى سنة واحدة بموجب قانون العفو العام، قبل أن تستبدل عقوبة السجن بعقوبة الأشغال في دار للعجزة، بسبب سن برلوسكوني البالغ 81 عاما.