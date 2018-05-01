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المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجتمــع بالمسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 18:27 المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجتمــع بالمسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية | بوليتيك
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجتمــع بالمسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية
ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 14 ماي الجاري بالرباط، لقاء تواصليا مع المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية.

''شوف تيفي''

ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 14 ماي الجاري بالرباط، لقاء تواصليا مع المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن اللقاء التواصلي يأتي في إطار التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل تدبير الشأن القضائي وترسيخ الدلالة العميقة لاستقلال السلطة القضائية بما يقتضيه تفعيل دستور 2011 ، وبناء على على العزم الراسخ على استكمال لبنات إصلاح منظومة العدالة من خلال الدور المحوري للمسؤول القضائي والذي يعتبر رقيبا على حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والعين الساهرة لمبادئ العدالة والإنصاف.

وأضاف المصدر أن اللقاء سيتناول بالأساس، مواضيع تهم تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى المحاكم، والرقي بمستوى العلاقة مع المرتفق بما يضمن حماية الحقوق وصيانة المكتسبات ويخدم الأمن والاستقرار ويوفر المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، مع استحضار مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال الرقابة والمساءلة لضمان إدارة قضائية ترقى إلى مستوى التطلعات.

 

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