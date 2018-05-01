المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية يصادق على الوثيقة السياسية والقانون الأساسي ﻿

صادق المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت ببوزنيقة، على الوثيقة السياسية والقانون الأساسي للحزب.

''شوف تيفي''

صادق المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت ببوزنيقة، على الوثيقة السياسية والقانون الأساسي للحزب.

وهكذا صادق المؤتمر، خلال جلسة عامة، على تقرير اللجنة الخاصة بالوثيقة السياسية للحزب التي تسائل الذات الحزبية لفهم دلالات المرحلة واستشراف آفاق المستقبل بناء على المسؤوليات السياسية والتنظيمية والتاريخية التي يتحملها الحزب.

وتستند هذه الأطروحة، التي تتضمن ستة أبواب، إلى طرح تساؤلات تمهيدية أساسية بالنسبة للحزب تخص السؤال الفكري والإديولوجي والسياسي والسوسيو اقتصادي والثقافي وسؤال الوضع الدولي وسؤال مرتبط بالحزب.

كما صادق المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية على تقرير لجنة القانون الأساسي، بعد إقرار تعديلات على مشروع القانون همت أساسا مسألة إضافة عضو في اللجنة المركزية من المؤتمرين باسم المنظمات الموازية والقطاعات السوسيو-مهنية إلى جانب المنسق لهذه المنظمات الذي يحظى بالصفة في اللجنة المركزية.

ووافق المؤتمر أيضا على تقرير اللجنة المركزية الذي قدمه محمد نبيل بنعبد الله أمس السبت في افتتاح أشغال المؤتمر.

وستتواصل أشغال المؤتمر بعقد الدورة الأولى للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية وكذا انتخاب الأمين العام للحزب.