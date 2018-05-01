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أيام قليلة قبل رمضان.. أثمنة السمك تلهب الأسواق المغربية وهاشحال داير

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 18:13 أيام قليلة قبل رمضان.. أثمنة السمك تلهب الأسواق المغربية وهاشحال داير | مجتمع
أيام قليلة قبل رمضان.. أثمنة السمك تلهب الأسواق المغربية وهاشحال داير
قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان الكريم، بدأت أسعار الأسماك في الارتفاع، حيث علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أن« كروفيت » وصل ثمنه إلى 150 درهم للكيلو الواحد.

شوف تيفي: م.م

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان الكريم، بدأت أسعار الأسماك في الارتفاع، حيث علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أن« كروفيت » وصل ثمنه إلى 150 درهم للكيلو الواحد.

وأضاف مصدرنا، أن سمك « الكلمار » عرف هو الآخر ارتفاعا كبيرا في الثمن إذ وصل لـ 100 درهم، و من المرجح أن يرتفع أكثر فأكثر خلال شهر رمضان.

وأمام هذا الارتفاع المهول في سعر الأسماك، عبّر المواطنون المغاربة عن استيائهم الكبير، خاصة وأنه خلال شهر رمضان، يكثر الطلب على السمك.

ومن جهة آخرى يطالب « الدرويش » من المسؤولين على هذا القطاع، التدخل، من أجل خفض ثمن السمك الذي يُعد مادة حيوية خاصة خلال شهر رمضان.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مجتمع ثمن سمك رمضان ارتفاع الثمن

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