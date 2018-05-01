خطير.. "رونج روفر" دخلات في سيارة الأمن وها أشنو وقع ﻿

عرفت منطقة جيليز بمراكش صباح يومه السبت حادثة سير خطيرة جراء اصطدام سيارة رباعية الدفع من نوع ''روج روفر'' مع سيارة للأمن الوطني، وذلك على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي.

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عرفت منطقة جيليز بمراكش صباح يومه السبت حادثة سير خطيرة جراء اصطدام سيارة رباعية الدفع من نوع "روج روفر" مع سيارة للأمن الوطني، وذلك على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي.

وكشفت مصادر محلية أن سائق سيارة "رونج روفر" كان يسير بسرعة كبيرة تحت تأثير الخمر، قبل أن يصدم بسيارة للمراقبة رباعية الدفع تابعة للأمن الوطني، ما أدى إلى إصابة رجال الأمن وسائق السيارة الفارهة حيث تم نقل الجميع إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

وقد انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة التي ألحقت خسائر مادية بالسيارتين.