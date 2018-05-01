حصري... هذه لائحة المغادرين للرجاء الرياضي ﻿

أفادت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن المدير الرياضي الجديد لفريق الرجاء الرياضي ،فتحي جمال حدد لائحة المغادرين، الذين سيرحلون عن الفريق الأخضر بنهاية الموسم الجاري.

شوف سبور : عبدالغفور ضرار

أفادت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن المدير الرياضي الجديد لفريق الرجاء الرياضي ،فتحي جمال حدد لائحة المغادرين، الذين سيرحلون عن الفريق الأخضر بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت نفس المصادر، أن اللائحة ضمت كلا من عبد العظيم خضروف وإسماعيل بلمعلم ووليد الصبار، إضافة إلى لاعب إفريقيا الوسطى هيلر مومي ، حيث لم يقدموا أي إضافة للفريق الأخضر هذا الموسم بعد فشله بمواصلة المنافسة على لقب البطولة الاحترافية.

ويذكر أن الرجاء الرياضي، ستجري اليوم السبت مباراة أمام نهضة بركان ، برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء ، ابتداء من الساعة السابعة مساء.