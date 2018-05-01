ســابقة ولأول مرة ..رئاسة النيابة العامة تدشن فضاء استقبـال الشكايات وتطلق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد ﻿

في إطار تخليق الحياة العامة وحماية المواطنين من كل أشكال الفساد والرشوة، تنظم رئاسة النيابة العامة يوم الاثنين 14 ماي 2018 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة النيابة العامة بمحج الرياض بالرباط.

''شــوف تيفي''

في إطار تخليق الحياة العامة وحماية المواطنين من كل أشكال الفساد والرشوة، تنظم رئاسة النيابة العامة يوم الاثنين 14 ماي 2018 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة النيابة العامة بمحج الرياض بالرباط.

ويـــأتي حفل تدشين فضاء استقبال شكايات المواطنين وإطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وذلك بحضور محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ونظرا لأهمية هذا الحدث، فقد وجهت رئاسة النيابة العامة الدعوى إلى العديد من وسائل الإعلام الوطنية إلى حفل تدشين فضاء استقبال الشكايات وإطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد، على اعتباره يدخل في إطار الورش الكبير لإصلاح العدالة.