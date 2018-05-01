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على المباشر مع رضوان العلالي ..الصراع على اللقب يشتد بين اتحاد طنجحادثة سير دامية باشتوكة أيت بها بين ''تريبورطور'' وشاحنة للعمال الزراعين وهذه تفاصيلها

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 17:43 على المباشر مع رضوان العلالي ..الصراع على اللقب يشتد بين اتحاد طنجحادثة سير دامية باشتوكة أيت بها بين تريبورطور وشاحنة للعمال الزراعين وهذه تفاصيلها | حوادث و حقوق
على المباشر مع رضوان العلالي ..الصراع على اللقب يشتد بين اتحاد طنجحادثة سير دامية باشتوكة أيت بها بين ''تريبورطور'' وشاحنة للعمال الزراعين وهذه تفاصيلها
لقي سائق دراجة نارية من نوع ''تريبورطور'' مصرعه، وأصيب زميل له في حادثة سير خطيرة، وقعت صباح اليوم على الطريق الرابطة بين مدينة بيوكرى وإنزكان وبالضبط على مستوى دوار ''أزدو'' التابع للنفوذ الترابي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي سائق دراجة نارية من نوع ''تريبورطور'' مصرعه، وأصيب زميل له في حادثة سير خطيرة، وقعت صباح اليوم على الطريق الرابطة بين مدينة بيوكرى وإنزكان وبالضبط على مستوى دوار ''أزدو'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة الصفا إقليم اشتوكة أيت بها.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحادث ناجم عن إصطدام قوي بين دراجة تريبورطور وشاحنة تقل عمالا زراعيين متجهين لإحدى الضيعات الفلاحية، نتيجة السرعة المفرطة التي كان يسير بها سائق الدراجة ما جعله يفقد السيطرة على دراجته ويصطدم بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس على مستوى دوار ''أزدو'' جماعة الصفا.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة على الفور، فيما أصيب مرافقه بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى الإقليمي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية، ولحسن الحظ لم يصب العمال والعمالات الزراعيات بأي أدى، اللهم بعض الأضرار المادية التي لحقت الشاحنة التي كانت تقلهم صوب مكان عملهم بإحدى الضيعات الفلاحية باشتوكة أيت بها.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بفتح تحقيق دقيق في الحادث لمعرفة حيثياته وملابساته.

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