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انفراد: الجيش الملكي يُعسكر في هذه المدينة ولاعب ودادي تحت ''ردار'' فاخر

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 17:33 انفراد: الجيش الملكي يُعسكر في هذه المدينة ولاعب ودادي تحت ردار فاخر | سبور
انفراد: الجيش الملكي يُعسكر في هذه المدينة ولاعب ودادي تحت ''ردار'' فاخر
يعكف امحمد فاخر المدرب الذي سيقود الجيش الملكي في الموسم الكروي المقبل، على رسم خارطة طريقة إعادة الفريق العسكري لسكة الألقاب.

شوف سبور:

يعكف امحمد فاخر المدرب الذي سيقود الجيش الملكي في الموسم الكروي المقبل، على رسم خارطة طريقة إعادة الفريق العسكري لسكة الألقاب.

وكشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن إدارة الفريق العسكري، وافقت على طلب جديد للمدرب امحمد فاخر، بخصوص إقامة معسكر إعدادي بإسبانيا وبالضبط بمنتجع ماربيا.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادرنا أن المدرب امحمد فاخر يراقب عن كثب وضع المدافع الودادي أمين العطوشي الذي لازال لم يجدد عقده رفقة الوداد.

وقالت المصادر نفسها، إن ''الجنرال'' طلب من أحد مسؤولي الجيش جس نبض العطوشي ومفاوضته من أجل حمل قميص الفريق العسكري في الموسم المقبل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب العطوشي الجيش الملكي فاخر

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