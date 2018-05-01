عاجل: نايضة خلافات في مؤتمر حزب الكتاب بسبب التقرير السياسي الذي قدمه بنعبد الله ﻿

صادق رفاق فكاك وبنعبد الله بالمؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية الذي يقام في بوزنيقة، قبل لحظات على التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام المنتهية ولايته ''نبيل بنعبد الله'' بمعارضة 14 عضوا

شوف تيفي:

صادق رفاق فكاك وبنعبد الله بالمؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية الذي يقام في بوزنيقة، قبل لحظات على التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام المنتهية ولايته ''نبيل بنعبد الله'' بمعارضة 14 عضوا وامتناع 4 على التصويت من بين عدد أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1200 شخص.

وعاينت ''شوف تيفي'' احتجاج عدد من رفاق المتنافسين حول طريقة التصويت بين رفع اليد أو حمل بطاقة العضوية بالمؤتمر، لكن تدخل رئيس المؤتمر ''عبد الواحد سهيل'' أعاد عملية العد للمؤتمرين المعارضين والممتنعين عن التصويت على التقرير السياسي، فتم الإعلان على موافقة المؤتمرين على التقرير السياسي الذي شارك فيه أعضاء اللجنة المركزية حسب ما عبر عنه رئيس المؤتمر بالجلسة العامة الثانية.

وتعرف أشغال المؤتمر المستمر إلى حدود هذه اللحظات، نقاشا وجدالا واسعا حول بعض التعديلات التي جاءت بها لجان المؤتمر من قبل رفع تمثيلية بعض الهيئات الموازية للحزب منها الشبيبة الاشتراكية ومنظمة الطلائع.

كما تمت الموافقة على التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون الأساسي للحزب بمعارضة 14 مؤتمرا وامتناع 9 رفاق فيما وافق المؤتمرون الآخرون المقدر عددهم بحوالي 1200 مؤتمر.