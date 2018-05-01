مثير .. ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار تتعرض لاعتداء جنسي ﻿

تعرضت كونديد رونار ابنة الناخب الوطني، هيرفي رونار، خلال تصويرها النسخة الجديدة من البرنامج التلفزيوني ''Koh-Lanta''، للاعتداء الجنسي، من طرف أحد المشاركين في البرنامج المذكور، الذي يعرض على قنوات TF1

شوف سبور

تعرضت كونديد رونار ابنة الناخب الوطني، هيرفي رونار، خلال تصويرها النسخة الجديدة من البرنامج التلفزيوني ''Koh-Lanta''، للاعتداء الجنسي، من طرف أحد المشاركين في البرنامج المذكور، الذي يعرض على قنوات TF1 الفرنسية.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية ، في موقعها الرسمي، أن المشرفين عن البرنامج أوقفوا التصوير يومي الخميس و الجمعة الماضيين، عقب هذا الاعتداء ، من أجل التحقيق من هذه الواقعة الخطيرة.

تجدر الإشارة أن المغاربة، تعرفوا على ابنة الناخب الوطني، هيرفي رونار مباشرة بعد أن تسلم والدها مقاليد تدريب المنتخب المغربي، حيث ظهرت إلى جانبه في العديد من الصور خصوصا بعد تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا من أبيدجان، وتعتبر كونديد الإبنة المدللة لهيرفي رونار مدرب الأسود .