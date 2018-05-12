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الاتفاق السعودي يرغب في خطف أشرف بنشرقي من الهلال

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 17:04 الاتفاق السعودي يرغب في خطف أشرف بنشرقي من الهلال | سبور
الاتفاق السعودي يرغب في خطف أشرف بنشرقي من الهلال
كشفت تقارير إخبارية سعودية أن فريق الاتفاق السعودي، يرغب في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بنشرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

كشفت تقارير إخبارية سعودية أن فريق الاتفاق السعودي، يرغب في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بنشرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة نادي الاتفاق تسعى إلى التعاقد مع اللاعب المغربي لكسب خدماته في الموسم المقبل، حال إقرار عدم استمراره مع النادي الأزرق.

وكان الهلال السعودي قد تعاقد مع بنشرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد ثلاثة أعوام ونصف العام، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ويذكر أن سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي، كان قد قرر عقب توليه رئاسة الفريق الأزرق الاستغناء عن خماسي أجنبي في صفوف الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من بينهم الدولي المغربي أشرف بنشرقي.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الاتفاق السعودي أشرف بنشرقي الانتقالات الصيفية المقبلة الهلال السعودي

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