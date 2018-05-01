 سعيد فكاك هل هو أرنب سباق أم منافس قوي على الأمانة العامة لحزب الكتاب؟ وبنعبد الله يرد :'' المؤتمر يمر في أحسن الظروف وفكاك الله يعاونو.. '' ﻿
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سعيد فكاك هل هو أرنب سباق أم منافس قوي على الأمانة العامة لحزب الكتاب؟ وبنعبد الله يرد :'' المؤتمر يمر في أحسن الظروف وفكاك الله يعاونو.. ''

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 17:01 سعيد فكاك هل هو أرنب سباق أم منافس قوي على الأمانة العامة لحزب الكتاب؟ وبنعبد الله يرد : المؤتمر يمر في أحسن الظروف وفكاك الله يعاونو.. | بوليتيك
سعيد فكاك هل هو أرنب سباق أم منافس قوي على الأمانة العامة لحزب الكتاب؟ وبنعبد الله يرد :'' المؤتمر يمر في أحسن الظروف وفكاك الله يعاونو.. ''
تستمر في هذه الأثناء أشغال المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية في يومه الثاني تحت شعار ''نفس ديمقراطي جديد''، بحضور 1180 مؤتمرا من مختلف فروع الحزب بالمغرب،

شوف تيفي:

تستمر في هذه الأثناء أشغال المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية في يومه الثاني تحت شعار ''نفس ديمقراطي جديد''، بحضور 1180 مؤتمرا من مختلف فروع الحزب بالمغرب، ويدخل غمار الترشح للولاية الثالثة نبيل بنعبد الله الأوفر حظا للظفر بمنصب الأمين العام الذي احتفظ به منذ المؤتمر الثامن في سنة 2010، ويدخل غمار المنافسة على سباق الأمانة العامة سعيد فكاك الذي أعلن ترشحه يوم الأربعاء الماضي، مما خلق مفاجأة للتيارات التي تعتبر نفسها معارضة داخل حزب الكتاب، بعد أن اعتقد البعض أن نبيل سيترشح وحيدا، وينصب لمفرده بأغلبية مطلقة.

وأكد مصدر حزبي مطلع أن سعيد فكاك رغم نضاله الطويل في صفوف الحزب إلا أن حظوظه ضعيفة في الفوز بعد أن أجمعت القيادات البيبساوية على بنعبد الله، وهنالك من يعتبر أن ترشح فكاك يدخل في خانة الترشح النضالي، أو ما يصطلح في الأدبيات السياسية بـ ''أرنب سباق''.

سعيد فكاك أعلن بنفسه أن ترشحه مدعوم من الأطر الشابة الطامحة لضخ دماء جديدة في الحزب، وهذا ما أكدته مصادر من داخل المؤتمر لـ ''شوف تيفي'' معتبرة أن لسعيد فكاك حظوظه في الفوز وأن هنالك تيارا يأخذ أمر ترشحه بجدية، ومن الممكن أن يحدث المفاجأة.

وفي تصريح للمرشح نبيل بنعبد الله لـ ''شوف تيفي'' أكد أن المؤتمر يمر في أحسن الظروف، وفي سؤال عن ترشح فكاك كمنافس في آخر لحظة، وما إن كان أرنب سباق ليس إلا، رد بنعبد الله :''الله يعاونو ولا أضيف شيئا''.

ومن المنتظر أن يمر المؤتمرون إلى مسطرة انتخاب الأمين العام الجديد مساء اليوم. ويختتم المؤتمر أشغاله غدا بعد انتخاب هياكله الأساسية المكونة للمكتب السياسي للتقدم والاشتراكية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله سعيد فكاك المؤتمر الوطني العاشر بوزنيقة الرباط

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