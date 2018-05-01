 سكوب...مستشارة جماعية بحزب العدالة والتنمية باشتوكة أيت بها تستعد لرفع دعوى قضائية على الأمانة العامة لحزبها لهذا السبب ﻿
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سكوب...مستشارة جماعية بحزب العدالة والتنمية باشتوكة أيت بها تستعد لرفع دعوى قضائية على الأمانة العامة لحزبها لهذا السبب

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 16:50 سكوب...مستشارة جماعية بحزب العدالة والتنمية باشتوكة أيت بها تستعد لرفع دعوى قضائية على الأمانة العامة لحزبها لهذا السبب | بوليتيك
سكوب...مستشارة جماعية بحزب العدالة والتنمية باشتوكة أيت بها تستعد لرفع دعوى قضائية على الأمانة العامة لحزبها لهذا السبب
كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن عزم مستشارة جماعية بجماعة ''آيت وادريم'' إقليم اشتوكة ايت بها تنتمي لحزب العدالة والتنمية لرفع دعوى قضائية مضادة ضد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن عزم مستشارة جماعية بجماعة ''آيت وادريم'' إقليم اشتوكة ايت بها تنتمي لحزب العدالة والتنمية لرفع دعوى قضائية مضادة ضد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لتعويضها عن الضرر الذي لحقها جراء دعوى قضائية كان قد رفعها ضدها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ''عبد الإله ابن كيران'' لتجريدها من عضويتها داخل المجلس المنتخب إثر تصويتها في انتخابات 2017 الجماعية على مرشح ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار عوض مرشح حزبها.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن قرار المستشارة الجماعية برفع دعوى قضائية جاء بعد تأييد محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش للحكم الابتدائي، الذي أصدرته إدارية أكادير في فبراير الماضي في حقها، والقاضي بعدم قبول الدعوى وبالتالي الإبقاء عليها كعضوة داخل المجلس الذي تشغل فيه منصب مستشارة.

يشار إلى أن عبد الإله ابن كيران كان قد قام برفع دعوى قضائية استعجالية على المستشارة الجماعية المنتمية لحزبه بجماعة آيت وادريم، بعدما رفضت التصويت على مرشح ينتمي لحزب العدالة والتنمية، وأدلت بصوتها لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز بمنصب رئاسة مجلس جماعة آيت وادريم آنذاك.

ومن جانبها ربطت قناة ''شوف تيفي''، الاتصال بالمستشارة المعنية بالأمر لمعرفة رأيها في الموضوع، إلا أنها أبدت تحفظها عن الإدلاء بأي تصريح صحفي ورفضت الخوض في الملف.

‫شوف تيفي

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