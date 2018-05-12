 بالصــور.. المخرج المغربي حسن البوحروتي يعرض فيلمه الوثائقي ''المسيرة الخضراء الرقمية'' بإيطاليا ﻿
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بالصــور.. المخرج المغربي حسن البوحروتي يعرض فيلمه الوثائقي ''المسيرة الخضراء الرقمية'' بإيطاليا

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بالصــور.. المخرج المغربي حسن البوحروتي يعرض فيلمه الوثائقي ''المسيرة الخضراء الرقمية'' بإيطاليا

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 16:27 بالصــور.. المخرج المغربي حسن البوحروتي يعرض فيلمه الوثائقي المسيرة الخضراء الرقمية بإيطاليا | ثقافة و فنون
بالصــور.. المخرج المغربي حسن البوحروتي يعرض فيلمه الوثائقي ''المسيرة الخضراء الرقمية'' بإيطاليا
تم عـــرض الفيلم الوثائقي لمدير الجالية المغربية البلجيكية حسن البوحروتي المعنون بــ ''المسيرة الخضراء الرقمية'' أمام ثلاثين شخصا بمهرجان حقوق الإنسان المنظم من قبل المنظمة الايطالية غير الحكومية

''شــوف تيفي'':

تم عـــرض الفيلم الوثائقي لمدير الجالية المغربية البلجيكية حسن البوحروتي المعنون بــ ''المسيرة الخضراء الرقمية'' أمام ثلاثين شخصا بمهرجان حقوق الإنسان المنظم من قبل المنظمة الايطالية غير الحكومية ''هيومن رايتش''، والتي تعنى بحقوق الإنسان من 5 إلى 13 ماي 2018 في بولونيا يإيطاليا .

وسبق واشتغل حسن البوحروتي المقيم بالديار البلجيكية، و المهتم بقضايا الصحراء المغربية، على إنجاز فيلم وثائقي بعنوان ''الثروات الطبيعية وقضية حقوق الإنسان في الصحراء"ّ، وهو العمل الذي أكد على أن سبب نزوله يعود إلى الرغبة في محاولة فضح زيف المغالطات التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية حول هذا الموضوع.

 

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