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بالصــور.. عرض فيلم وثائقي ''المسيرة الخضراء الرقمية'' ببلجيكا

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 16:05 بالصــور.. عرض فيلم وثائقي المسيرة الخضراء الرقمية ببلجيكا | ثقافة و فنون
بالصــور.. عرض فيلم وثائقي ''المسيرة الخضراء الرقمية'' ببلجيكا
تـــم إعداد الفيلم الوثائقي لمدير الجالية البلجيكية المغربية المخرج حسن البوحروتي المعنون بــ ''المسيرة الخضراء الرقمية''والمهتم بقضايا الصحراء المغرية.

''شــوف تيفي''

تـــم إعداد الفيلم الوثائقي لمدير الجالية البلجيكية المغربية المخرج حسن البوحروتي المعنون بــ ''المسيرة الخضراء الرقمية''والمهتم بقضايا الصحراء المغرية.

وقد تم عـــرض الفيلم الوثائقي لمدير الجالية في ظل وجود ثلاثين شخصا بمهرجان حقوق الإنسان المنظم من قبل المنظمة الايطالية غير الحكومية ''هيومن رايتش''، والتي تعنى بحقوق الإنسان من 5 إلى 13 ماي 2018 في بولونيا يإيطاليا .

وسبق واشتغل حسن البوحروتي المقيم بالديار البلجيكية، على إنجاز فيلم وثائقي بعنوان ''الثروات الطبيعية وقضية حقوق الإنسان في الصحراء"ّ، وهو العمل الذي أكد على أن سبب نزوله يعود إلى الرغبة في محاولة فضح زيف المغالطات التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية حول هذا الموضوع.

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