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بعد فوزه بلقب كأس إيطاليا.. بنعطية يصبح أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا في أوروبا

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 15:54 بعد فوزه بلقب كأس إيطاليا.. بنعطية يصبح أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا في أوروبا | سبور
بعد فوزه بلقب كأس إيطاليا.. بنعطية يصبح أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا في أوروبا
أصبح الدولي المغربي المهدي بنعطية أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا بالألقاب في تاريخ المحترفين المغاربة في البطولات الأوروبية الكبرى، برصيد 6 ألقاب.

 شوف سبور

أصبح الدولي المغربي المهدي بنعطية أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا بالألقاب في تاريخ المحترفين المغاربة في البطولات الأوروبية الكبرى، برصيد 6 ألقاب.

وبعد فوزه بلقب كأس إيطاليا يوم الأربعاء الماضي بعد الفوز برباعية على الميلان في مباراة تألق فيها بنعطية الذي سجل هدفين.

ويذكر أن عميد المنتخب المغربي توج بـ 3 ألقاب مع بايرن ميونيخ الألماني لقبي البطولة وكأس ألمانيا و 3 ألقاب مع يوفنتوس الدوري الإيطالي ولقبين لكأس إيطاليا ويسير بخطى ثابتة أيضا للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية ، حتى يصل إلى 7 ألقاب في مسيرته الاحترافية.

ترتيب أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا في أوروبا.


1- بدر القادوري : 15 لقب اغلبها مع دينامو كييف الأوكراني.

2 – مبارك بوصوفة : 7 ألقاب

3- المهدي بنعطية : 6 ألقاب (الأكثر تتويجا في الدوريات الخمس الكبرى )

4- نور الدين النيبت 6 ألقاب

5- اسماعيل العيساتي , المهدي كارسيلا 6 ألقاب

6- مروان الشماخ و نورالدين امرابط ، موران دا كوسطا 5 ألقاب

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء المهدي بنعطية البطولات الاوروبية الكبرى بدر القادوري المهدي بنعطية مبارك بوصوفة

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