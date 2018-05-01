بعد فوزه بلقب كأس إيطاليا.. بنعطية يصبح أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا في أوروبا ﻿

أصبح الدولي المغربي المهدي بنعطية أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا بالألقاب في تاريخ المحترفين المغاربة في البطولات الأوروبية الكبرى، برصيد 6 ألقاب.

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أصبح الدولي المغربي المهدي بنعطية أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا بالألقاب في تاريخ المحترفين المغاربة في البطولات الأوروبية الكبرى، برصيد 6 ألقاب.

وبعد فوزه بلقب كأس إيطاليا يوم الأربعاء الماضي بعد الفوز برباعية على الميلان في مباراة تألق فيها بنعطية الذي سجل هدفين.

ويذكر أن عميد المنتخب المغربي توج بـ 3 ألقاب مع بايرن ميونيخ الألماني لقبي البطولة وكأس ألمانيا و 3 ألقاب مع يوفنتوس الدوري الإيطالي ولقبين لكأس إيطاليا ويسير بخطى ثابتة أيضا للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية ، حتى يصل إلى 7 ألقاب في مسيرته الاحترافية.

ترتيب أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا في أوروبا.



1- بدر القادوري : 15 لقب اغلبها مع دينامو كييف الأوكراني.

2 – مبارك بوصوفة : 7 ألقاب

3- المهدي بنعطية : 6 ألقاب (الأكثر تتويجا في الدوريات الخمس الكبرى )

4- نور الدين النيبت 6 ألقاب

5- اسماعيل العيساتي , المهدي كارسيلا 6 ألقاب

6- مروان الشماخ و نورالدين امرابط ، موران دا كوسطا 5 ألقاب