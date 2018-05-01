عاجل..قبل مباراة الديربي: إجراءات أمنية مشددة لمنع الجماهير التطوانية من التنقل إلى طنجة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن مدينة تطوان والمناطق المحيطة بها، تعرف في هذه اللحظات من يومه السبت، إجراءات أمنية مشددة، وذلك لمنع جماهير فريق المغرب التطواني من التنقل لمدينة طنجة لمتابعة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن مدينة تطوان والمناطق المحيطة بها، تعرف في هذه اللحظات من يومه السبت، إجراءات أمنية مشددة، وذلك لمنع جماهير فريق المغرب التطواني من التنقل لمدينة طنجة لمتابعة مباراة الديربي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، وضعت مجموعة من السدود القضائية "براج" بالفنيدق والمضيق والقصر الصغير، حتى يتم ضمان عدم تنقل الجماهير التطوانية إلى مدينة طنجة.

وأكدت ذات المصادر أن الاجراءات الأمنية المتخذة، جاءت لتجنب وقوع مواجهات بين الجماهير الطنجاوية والتطوانية خلال المباراة التي ستجمع فريقي المغرب التطواني واتحاد طنجة مساء اليوم بملعب ابن بطوطة.