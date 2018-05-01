 عاجل..قبل مباراة الديربي: إجراءات أمنية مشددة لمنع الجماهير التطوانية من التنقل إلى طنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصــور.. عرض فيلم وثائقي المسيرة الخضراء الرقمية ببلجيكا | ثقافة و فنون

بالصــور.. عرض فيلم وثائقي ''المسيرة الخضراء الرقمية'' ببلجيكا

بعد حملة المقاطعة العثمــاني خايف من الصحافة | كاريكاتير شوف تيفي

بعد حملة المقاطعة العثمــاني خايف من الصحافة

عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل

ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم | بوليتيك

ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم

بث مباشر لمباراة اتحاد طنجة - المغرب التطواني | ديربي الشمال | بووز

بث مباشر لمباراة اتحاد طنجة - المغرب التطواني | ديربي الشمال

العثماني يحــذر المغاربة من نقصان الحليب في رمضان وأزمة الفلاح البسيط بسبب استمرار حملة المقاطعة | بوليتيك

العثماني يحــذر المغاربة من نقصان الحليب في رمضان وأزمة الفلاح البسيط بسبب استمرار حملة المقاطعة

بث مباشر لمباراة بينفينتو - جنوى | الدوري الإيطالي | بووز

بث مباشر لمباراة بينفينتو - جنوى | الدوري الإيطالي

بث مباشر لمباراة ريال مدريد - سيلتا فيغو | بووز

بث مباشر لمباراة ريال مدريد - سيلتا فيغو

بث مباشر لمباراة شالكه 04 - آينتراخت فرانكفورت | أمين حاريث أساسي | بووز

بث مباشر لمباراة شالكه 04 - آينتراخت فرانكفورت | أمين حاريث أساسي

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

عاجل..قبل مباراة الديربي: إجراءات أمنية مشددة لمنع الجماهير التطوانية من التنقل إلى طنجة

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 15:43 عاجل..قبل مباراة الديربي: إجراءات أمنية مشددة لمنع الجماهير التطوانية من التنقل إلى طنجة | سبور
عاجل..قبل مباراة الديربي: إجراءات أمنية مشددة لمنع الجماهير التطوانية من التنقل إلى طنجة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن مدينة تطوان والمناطق المحيطة بها، تعرف في هذه اللحظات من يومه السبت، إجراءات أمنية مشددة، وذلك لمنع جماهير فريق المغرب التطواني من التنقل لمدينة طنجة لمتابعة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن مدينة تطوان والمناطق المحيطة بها، تعرف في هذه اللحظات من يومه السبت، إجراءات أمنية مشددة، وذلك لمنع جماهير فريق المغرب التطواني من التنقل لمدينة طنجة لمتابعة مباراة الديربي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، وضعت مجموعة من السدود القضائية "براج" بالفنيدق والمضيق والقصر الصغير، حتى يتم ضمان عدم تنقل الجماهير التطوانية إلى مدينة طنجة.

وأكدت ذات المصادر أن الاجراءات الأمنية المتخذة، جاءت لتجنب وقوع مواجهات بين الجماهير الطنجاوية والتطوانية خلال المباراة التي ستجمع فريقي المغرب التطواني واتحاد طنجة مساء اليوم بملعب ابن بطوطة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المغرب التطواني اتحاد طنجة المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد فوزه بلقب كأس إيطاليا.. بنعطية يصبح أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا في أوروبا | سبور

بعد فوزه بلقب كأس إيطاليا.. بنعطية يصبح أكثر اللاعبين المغاربة تتويجا في أوروبا

محمد صلاح يرد على مقارنته برونالدو وميسي | سبور

محمد صلاح يرد على مقارنته برونالدو وميسي

حصري.. الرئيس السابق لفريق ليل يقبل بتحمل مسؤولية تسيير فريق الرجاء البيضاوي | سبور

حصري.. الرئيس السابق لفريق ليل يقبل بتحمل مسؤولية تسيير فريق الرجاء البيضاوي

منحة مغرية للمغرب التطواني قبل مباراة اتحاد طنجة وهاشكون عطاها ليهم | سبور

منحة مغرية للمغرب التطواني قبل مباراة اتحاد طنجة وهاشكون عطاها ليهم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وزير الاسكان لشوف تيفي:هذا هو شعار مؤتمر حزب التقدم و الاشتراكية | بــووز
منذ 38 دقيقة

وزير الاسكان لشوف تيفي:هذا هو شعار مؤتمر حزب التقدم و الاشتراكية

طريف و بالفيديو:أقوى رد على الوزير الخلفي ..نشوف صاحبي الأول مشا الحبس نحــيد الفايسبوك | بــووز

طريف و بالفيديو:أقوى رد على الوزير الخلفي ..نشوف صاحبي الأول مشا الحبس نحــيد الفايسبوك

بعد سعد لمجرد..فنان مغربي شدوه فالتايلاند بسباب فتاة قــاصر وهاشنو وقع ليه ( فيديو) | بــووز

بعد سعد لمجرد..فنان مغربي شدوه فالتايلاند بسباب فتاة قــاصر وهاشنو وقع ليه ( فيديو)

سرطان الدم يحول حياة أم لجحيم بعد إصابة ابنها بالمرض اللعين..للمساعدة | حالة خاصة

سرطان الدم يحول حياة أم لجحيم بعد إصابة ابنها بالمرض اللعين..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

بالصــور.. عرض فيلم وثائقي المسيرة الخضراء الرقمية ببلجيكا | ثقافة و فنون
منذ 22 دقيقة

بالصــور.. عرض فيلم وثائقي ''المسيرة الخضراء الرقمية'' ببلجيكا

بعد حملة المقاطعة العثمــاني خايف من الصحافة | كاريكاتير شوف تيفي

بعد حملة المقاطعة العثمــاني خايف من الصحافة

عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل

ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم | بوليتيك

ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.