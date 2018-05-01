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عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 15:23 عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل
أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش صباح أمس الجمعة على وكيل الملك بابتدائية المدينة عون سلطة « مقدم » تابعا للمنطقة الحضرية السابعة المحسوبة على عمالة إقليم بالعرائش

شوف تيفي

 أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش صباح أمس الجمعة على وكيل الملك بابتدائية المدينة عون سلطة « مقدم » تابعا للمنطقة الحضرية السابعة المحسوبة على عمالة إقليم بالعرائش بعد تورطه في تسليم شهادة العزوبة لشخص متزوج تم إيقافه هو الآخر وإحالته في القضية نفسها على النيابة العامة.

 ووفق ما ذكرته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، تم اعتقال المقدم « محمد.ص » في عقده الرابع و « خ.د » وهو الشخص المستفيد من شهادة العزوبة في عقده الثالث، بعدما اكتشفت زوجته الأولى أنه متزوج بامرأة ثانية، لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية العرائش، ليأمر المسؤول القضائي بفتح تحقيق في الموضوع، تبين من خلاله أن زوجها ارتبط بامرأة ثانية بعد إدلائه بشهادة للعزوبة تسلمها من بلدية العرائش التي أنجزت له الوثيقة بناء على إفادة عون السلطة.

 هذا وتبين من خلال البحث الأولي أن عون السلطة أنجز إفادة تؤكد أن الحالة العائلية للشخص الموقوف بمعيته « أعزب » بناء على بحث ميداني أكد أنه قام به بدل سلك الإجراءات المعمول بها المتمثلة في الإعتماد على التزام وتصريح بالشرف موقع من طرف الشخص المعني والإدلاء بشهادة شاهدين يؤكدان الحالة العائلية للمعني بطلب شهادة العزوبة.

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شوف تيفي حوادث وحقوق العرائش الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن

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