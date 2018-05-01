محمد صلاح يرد على مقارنته برونالدو وميسي ﻿

رد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على مقارنته مع نجوم كرة عالميين، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني كريستيانو رونالدو.

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رد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على مقارنته مع نجوم كرة عالميين، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني كريستيانو رونالدو.

وأكد نجم ليفربول الإنجليزي، في حوار مع قناة "أون تي في"، يوم أمس الجمعة، أنه غير منزعج بمقارنته مع رونالدو وميسي، مضيفا أنه يتمنى أن يكون مثلهما في أن يحافظ على مستواه ونجاحه لأكثر من 10 سنوات.

وكان صلاح قد توّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017-2018، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ليفربول في أول مواسمه بقميص الريدز.



و تألق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، بعد انتقاله من روما الإيطالي الصيف الماضي، إذ سجل 43 هدفا خلال 50 مباراة، وقاد الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ريال مدريد الإسباني سيواجه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.