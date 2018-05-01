ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم ﻿

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان يوم أمس الجمعة بإدانة الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بالحكم عليه بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم إضافة إلى تعويض زوجته

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان يوم أمس الجمعة بإدانة الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بالحكم عليه بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم إضافة إلى تعويض زوجته بمبلغ 30.000 درهم، فيما تمت تبرئة النادلة التي كان برفقتها أثناء وقوع الحادث.

وجاء هذا الحكم بعد الأفعال الإجرامية الخطيرة التي ارتكبها الزوج علانية بالشارع العام، والتي وصلت لحد الذبح والضرب والجرح بالسلاح الأبيض.

يشار إلى أن هذه القضية تفجرت شهر مارس الماضي، حينما تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خطير، يظهر زوجا يقوم بضرب وسحل زوجته أمام إحدى المقاهي الشعبية بمدينة الدشيرة الجهادية، ويوجه لها طعنات عدة بواسطة سكين كان بحوزته بطريقة وحشية على مرأى عدد من المواطنين، الذين أثارهم المنظر الفظيع وتحلقوا حول الحادث، فيما أطلقت الضحية صرخات الاستغاثة ومرددة عبارة " واش ما كينينش رجال هنا اعتقوني".

وخلف انتشار هذا الفيديو موجة من ردود الفعل المتباينة آنداك، والتي استنكرت هذا العنف الممارس بالشارع العام، وطلب عدد من النشطاء الفيسبوكيين والحقوقيين إنزال أشد العقوبات على الزوج.