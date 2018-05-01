العثماني يحــذر المغاربة من نقصان الحليب في رمضان وأزمة الفلاح البسيط بسبب استمرار حملة المقاطعة ﻿

أوضح ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة في لقاء عقده بمقر إقامته بالرباط، مساء يوم أمس الجمعة مع الناشرين، أن أزمة المقــاطعة التي أطلقتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' والمواقع الإلكترونية،

"شــوف تيفي"

أوضح "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة في لقاء عقده بمقر إقامته بالرباط، مساء يوم أمس الجمعة مع الناشرين، أن أزمة المقــاطعة التي أطلقتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمواقع الإلكترونية، ستتسبب في مشاكل وأزمات ستظهر بشكل كبير خلال شهر رمضان الأبـــرك.

وحـــذر "العثمـــاني" من تــوالي الأزمات بسبب هــذه المقاطــعة مشيرا أن الحليب سينقــص في رمضان اذا بقيت الحمــلة وسندخل في أزمة خــانقة ، حيث أبرز أنه ولحدود الساعة لا زالت الشركة تشتري الحليب من عند الفلاح البسيــط ولكن اذا استمرت "الحمــلة" سندخــل في أزمــتين ، أزمة الخصاص في الحليب بالأســـواق وأزمة "الفلاحـين" الذين ستتــوقف الشركة عن التعامــل معهم بسبب انعدام الطلب.

وأكــد رئيس الحكومة خلال نفس الاجتــماع أنه رفــع شكاية إلى إدارة القناة الثانية دوزيم، عَبَّر من خلالها عن استيائه من تعمد قناة "دوزيم" في إحدى نشرات الظهيرة التي تناولت قضية "المقاطعة" الشعبية لبعض مواد الاستهلاك، بَث مقطع من بضعة ثوان يصور رئيس الحكومة وهو يمتنع عن إعطاء تصريح لصحافي بالقناة الثانية ، في شأن موقفه من حملة المقاطعة.

هــذا وتضج وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام بجدال متصاعد عقب إطلاق حملات لمقاطعة سلع استهلاكية واسعة الانتشار ، وقد تجاذب هذا النقاش تياران كبيران، الأول يدعو إلى مقاطعة منتجات ثلاث شركات بعينها بهدف دفعها لخفض الأسعار، والثاني يعارض هذه المقاطعة.