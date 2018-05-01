 العثماني يحــذر المغاربة من نقصان الحليب في رمضان وأزمة الفلاح البسيط بسبب استمرار حملة المقاطعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصــور.. عرض فيلم وثائقي المسيرة الخضراء الرقمية ببلجيكا | ثقافة و فنون

بالصــور.. عرض فيلم وثائقي ''المسيرة الخضراء الرقمية'' ببلجيكا

بعد حملة المقاطعة العثمــاني خايف من الصحافة | كاريكاتير شوف تيفي

بعد حملة المقاطعة العثمــاني خايف من الصحافة

عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل

ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم | بوليتيك

ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم

بث مباشر لمباراة اتحاد طنجة - المغرب التطواني | ديربي الشمال | بووز

بث مباشر لمباراة اتحاد طنجة - المغرب التطواني | ديربي الشمال

العثماني يحــذر المغاربة من نقصان الحليب في رمضان وأزمة الفلاح البسيط بسبب استمرار حملة المقاطعة | بوليتيك

العثماني يحــذر المغاربة من نقصان الحليب في رمضان وأزمة الفلاح البسيط بسبب استمرار حملة المقاطعة

بث مباشر لمباراة بينفينتو - جنوى | الدوري الإيطالي | بووز

بث مباشر لمباراة بينفينتو - جنوى | الدوري الإيطالي

بث مباشر لمباراة ريال مدريد - سيلتا فيغو | بووز

بث مباشر لمباراة ريال مدريد - سيلتا فيغو

بث مباشر لمباراة شالكه 04 - آينتراخت فرانكفورت | أمين حاريث أساسي | بووز

بث مباشر لمباراة شالكه 04 - آينتراخت فرانكفورت | أمين حاريث أساسي

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

العثماني يحــذر المغاربة من نقصان الحليب في رمضان وأزمة الفلاح البسيط بسبب استمرار حملة المقاطعة

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 14:53 العثماني يحــذر المغاربة من نقصان الحليب في رمضان وأزمة الفلاح البسيط بسبب استمرار حملة المقاطعة | بوليتيك
العثماني يحــذر المغاربة من نقصان الحليب في رمضان وأزمة الفلاح البسيط بسبب استمرار حملة المقاطعة
أوضح ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة في لقاء عقده بمقر إقامته بالرباط، مساء يوم أمس الجمعة مع الناشرين، أن أزمة المقــاطعة التي أطلقتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' والمواقع الإلكترونية،

"شــوف تيفي"

أوضح "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة في لقاء عقده بمقر إقامته بالرباط، مساء يوم أمس الجمعة مع الناشرين، أن أزمة المقــاطعة التي أطلقتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمواقع الإلكترونية، ستتسبب في مشاكل وأزمات ستظهر بشكل كبير خلال شهر رمضان الأبـــرك.

وحـــذر "العثمـــاني" من تــوالي الأزمات بسبب هــذه المقاطــعة مشيرا أن الحليب سينقــص في رمضان اذا بقيت الحمــلة وسندخل في أزمة خــانقة ، حيث أبرز أنه ولحدود الساعة لا زالت الشركة تشتري الحليب من عند الفلاح البسيــط ولكن اذا استمرت "الحمــلة" سندخــل في أزمــتين ، أزمة الخصاص في الحليب بالأســـواق وأزمة "الفلاحـين" الذين ستتــوقف الشركة عن التعامــل معهم بسبب انعدام الطلب.

وأكــد رئيس الحكومة خلال نفس الاجتــماع أنه رفــع شكاية إلى إدارة القناة الثانية دوزيم، عَبَّر من خلالها عن استيائه من تعمد قناة "دوزيم" في إحدى نشرات الظهيرة التي تناولت قضية "المقاطعة" الشعبية لبعض مواد الاستهلاك، بَث مقطع من بضعة ثوان يصور رئيس الحكومة وهو يمتنع عن إعطاء تصريح لصحافي بالقناة الثانية ، في شأن موقفه من حملة المقاطعة.

هــذا وتضج وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام بجدال متصاعد عقب إطلاق حملات لمقاطعة سلع استهلاكية واسعة الانتشار ، وقد تجاذب هذا النقاش تياران كبيران، الأول يدعو إلى مقاطعة منتجات ثلاث شركات بعينها بهدف دفعها لخفض الأسعار، والثاني يعارض هذه المقاطعة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أزمة المقاطعة المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم | بوليتيك

ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم

انفراد..شبيبة الميــزان في طريقها إلى الانشقــاق و ولد الرشيد يفقد السيطــرة على الحزب بعد فشل الطرمونية كورقة أخيرة ..وهـذه التفاصيل | بوليتيك

انفراد..شبيبة ''الميــزان'' في طريقها إلى الانشقــاق و ''ولد الرشيد'' يفقد السيطــرة على الحزب بعد فشل ''الطرمونية'' كورقة أخيرة ..وهـذه التفاصيل

بالصــورة:العثماني يبشر المقاطعين .. الحبس ما كاينش والمتابعة القضائية ستقتصر على ناشري الخبر الزائف | بوليتيك

بالصــورة:العثماني يبشر المقاطعين .. الحبس ما كاينش والمتابعة القضائية ستقتصر على ناشري الخبر الزائف

خــاص:العثماني يرفع شكاية على دوزيم بسبب حملة المُقاطعة وهاشنو دارو ليه | بوليتيك

خــاص:العثماني يرفع شكاية على ''دوزيم'' بسبب حملة المُقاطعة وهاشنو دارو ليه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وزير الاسكان لشوف تيفي:هذا هو شعار مؤتمر حزب التقدم و الاشتراكية | بــووز
منذ 35 دقيقة

وزير الاسكان لشوف تيفي:هذا هو شعار مؤتمر حزب التقدم و الاشتراكية

طريف و بالفيديو:أقوى رد على الوزير الخلفي ..نشوف صاحبي الأول مشا الحبس نحــيد الفايسبوك | بــووز

طريف و بالفيديو:أقوى رد على الوزير الخلفي ..نشوف صاحبي الأول مشا الحبس نحــيد الفايسبوك

بعد سعد لمجرد..فنان مغربي شدوه فالتايلاند بسباب فتاة قــاصر وهاشنو وقع ليه ( فيديو) | بــووز

بعد سعد لمجرد..فنان مغربي شدوه فالتايلاند بسباب فتاة قــاصر وهاشنو وقع ليه ( فيديو)

سرطان الدم يحول حياة أم لجحيم بعد إصابة ابنها بالمرض اللعين..للمساعدة | حالة خاصة

سرطان الدم يحول حياة أم لجحيم بعد إصابة ابنها بالمرض اللعين..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

بالصــور.. عرض فيلم وثائقي المسيرة الخضراء الرقمية ببلجيكا | ثقافة و فنون
منذ 19 دقيقة

بالصــور.. عرض فيلم وثائقي ''المسيرة الخضراء الرقمية'' ببلجيكا

بعد حملة المقاطعة العثمــاني خايف من الصحافة | كاريكاتير شوف تيفي

بعد حملة المقاطعة العثمــاني خايف من الصحافة

عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عون سلطة مشا فيها.. زور شهادة العزوبة بالعرائش وهذه التفاصيل

ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم | بوليتيك

ابتدائية إنزكان تدين الزوج الذي سحل زوجته وعنفها بالشارع العام بالدشيرة الجهادية بهذا الحكم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.