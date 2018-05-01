حصري.. الرئيس السابق لفريق ليل يقبل بتحمل مسؤولية تسيير فريق الرجاء البيضاوي ﻿

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها، أن لوك دايان الرئيس السابق لفريق ليل الفرنسي لكرة القدم، دخل على خط تسيير فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم خلفا لمحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة.

شوف سبور: رشيد محمودي

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها، أن لوك دايان الرئيس السابق لفريق ليل الفرنسي لكرة القدم، دخل على خط تسيير فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم خلفا لمحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة.

وأفادت ذات المصادر، أن الرئيس السابق لفريق ليل مستعد لتحمل مسؤولية رئاسة القلعة الخضراء بشرط أن يتم الحسم في كل الإجراءات القانونية لتحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات مؤكدة أن الأزمة المالية التي يمر منها النادي لن تقف حاجزا أمام رغبته في إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية.

وحسب ذات المصادر، أن فكرة تسيير واحد من الأندية المغربية، جاءت بعد زيارته للمغرب قبل أربعة أشهر خلال عرض فيلم " جوزي أوين" لبعض الطلبة يحمل عنوان " ألوان الانتصار".

وحسب ذات المصادر فإن المشاورات أجريت بتنسيق مع اللاعب الدولي السابق عبد الإله فهمي بعدما اجتمع مع مسؤولين إداريين داخل المنظومة الكروية المغربية.