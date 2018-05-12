 بالصــور: توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وترويج المشروبات الكحولية المهربة ﻿
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بالصــور: توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وترويج المشروبات الكحولية المهربة

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 13:57 بالصــور: توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وترويج المشروبات الكحولية المهربة | حوادث و حقوق
بالصــور: توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وترويج المشروبات الكحولية المهربة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب سبع مذكرات للبحث على الصعيد

شـــوف تيفي:

 تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب سبع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وترويج المشروبات الكحولية المهربة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، بالجماعة القروية الشويحية على بعد 30 كيلومتر في اتجاه الناظور، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، وكيلوغرام واحد من مادة بيضاء مشكوك فيها يجري إخضاعها للخبرة للتحقق من طبيعتها المخدرة، و1461 قرص من مخدر الاكستازي، و140 غراما من مخدر الشيرا، فضلا عن مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية وعملات أجنبية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، كذلك، العثور بحوزة المشتبه فيه على 10 هواتف محمولة، و20 قنينة من المشروبات الكحولية المهربة، فضلا عن عصي كهربائية.

وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيه تحت تديير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار المجهودات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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