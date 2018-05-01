انفراد..شبيبة ''الميــزان'' في طريقها إلى الانشقــاق و ''ولد الرشيد'' يفقد السيطــرة على الحزب بعد فشل ''الطرمونية'' كورقة أخيرة ..وهـذه التفاصيل ﻿

تعرف منظمــة الشبيبة الاستقلالية غليانا حول تأطير أشغال اللجنة التحضيرية التي ينتظر أن تعقد أول اجتماع لها بعد ما عرفته دورة اللجنة المركزية من تداعيات حول مشروعية الدورة، وانشـقاقا كبيرا في

''شــوف تيفي''

تعرف منظمــة الشبيبة الاستقلالية غليانا حول تأطير أشغال اللجنة التحضيرية التي ينتظر أن تعقد أول اجتماع لها بعد ما عرفته دورة اللجنة المركزية من تداعيات حول مشروعية الدورة، وانشـقاقا كبيرا في صفوفها خلال الشهور الأخيــرة، ولاسيما بعد تراكم المشاكل الداخلية وتفرقة أبناء علال الفاسي إلى أجنحة توالي بعضها وتعادي البعض الآخر.

وكشفت مصادر مطلعـة من داخل المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية أن اجتماع 30 أبريل ظهرت فيه بوادر الهيمنة على اللجنة التحضيرية الوطنية من طرف عثمان الطرمونية مرشح الكتابة العامة و رجل الظل الذي يحرك خيوط اللعبة بتعليمات محمد ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن التنظيمات والروابط المهنية داخل حزب الاستقلال، سعــيا منه للسيطــرة على المنظمة ليمهد الطريق إلى مقعد داخل قبة البرلمان خلال الولاية المقبلة بعدما تولى نيابة رئيس جهة الدار البيضاء وأصبح يحتك بالادارة وتدبير الشأن العام.

و لم ينجح جناح ''ولد الرشيد '' داخل المكتب التنفيذي بقيادة كل من منصور لمباركي و عثمان الطرمونية في فرض تصورهم حول ترأسهم جل الجموع العامة المحلية في الأقاليم التي ستسفر عن انتداب المؤتمرين و انتخاب أعضاء المجلس الوطني لمنظمة الشبيبة الاستقلالية التي تصوت على الكاتب العام، وهو الشيء الذي جعلهم يفقدون السيطرة للتحكم في مستقبل الشبيبة لحدود اللحظة واختلطت عليهم الأوراق داخل المنظمة.

تضيف ذات المصادر أن عثمان الطرمونية فشل في الدفع بأتباعه داخل المكتب التنفيذي للتحكم في مخرجات الجموع العامة المحلية دفعه للتعبئة لاجتماع المكتب التنفيذي أمس الجمعة ، حيث أن '' كوثر نعناع'' عضو المكتب التنفيذي باسم مغاربة العالم المقيمة بالديار الإيطالية تمت دعوتها لهذا الاجتماع و حجز لها تذكرة الطائرة ذهابا و إيابا و وفر جميع الإمكانيات لتشكيل أغلبية داخل المكتب التنفيذي و الحسم في جدولة رؤساء المؤتمرات المحلية لتعبيد طريقه نحو الكتابة العامة.