بالصــورة:العثماني يبشر المقاطعين .. الحبس ما كاينش والمتابعة القضائية ستقتصر على ناشري الخبر الزائف ﻿

بعد جدل كبير، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتوضيح مفاده، أن السجن لن يطال المقاطعين لبعض منتوجات الإستهلاك المستهدفة بحملات وسائل التواصل الإجتماعي، أو حتى الأشخاص الذين يعبرون جهرا عن

شـــوف تيفي:

بعد جدل كبير، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتوضيح مفاده، أن السجن لن يطال المقاطعين لبعض منتوجات الإستهلاك المستهدفة بحملات وسائل التواصل الإجتماعي، أو حتى الأشخاص الذين يعبرون جهرا عن مقاطعتهم لهذه المواد الإستهلاكية، معتبرا أن ذلك يدخل في نطاق القناعة الشخصية للأفراد وحرية التعبير المكفولة قانونا للمواطنين الذين اختاروا بمحض إرادتهم مقاطعة منتوجات دون غيرها.

وأوضح رئيس الحكومة في لقاء عقده بمقر إقامته بالرباط، مساء يوم أمس الجمعة مع الناشرين، أن سيف المتابعة القضائية سيطال فقط المحرضين على حملة المقاطعة وناشري الأخبار الزائفة في شأن العلامات التجارية المعنية بها، مبرزا أن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة لم يصرح بعكس هذا الكلام، بل قال فقط، يضيف العثماني، بأن الحكومة تعتزم دراسة مراجعة المادة 72 من قانون الصحافة المتعلقة بهذا الخصوص والتي تنص على الغرامة وليس الاعتقال نافيا عن وزيره في الحكومة، تهديد المقاطعين بدخول السجن