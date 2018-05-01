خــاص:العثماني يرفع شكاية على ''دوزيم'' بسبب حملة المُقاطعة وهاشنو دارو ليه ﻿

في خطوة لم تكن منتظرة، رفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شكاية إلى إدارة القناة الثانية دوزيم، عَبَّر من خلالها عن استيائه من تعمد قناة ''دوزيم'' في إحدى نشرات الظهيرة التي تناولت قضية ''المقاطعة''

شـــوف تيفي:

في خطوة لم تكن منتظرة، رفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شكاية إلى إدارة القناة الثانية دوزيم، عَبَّر من خلالها عن استيائه من تعمد قناة "دوزيم" في إحدى نشرات الظهيرة التي تناولت قضية "المقاطعة" الشعبية لبعض مواد الإستهلاك، بَث مقطع من بضعة ثوان يصور رئيس الحكومة وهو يمتنع عن إعطاء تصريح لصحفي القناة العمومية، في شأن موقفه من حملة المقاطعة، وذلك من خلال الإشارة بيده إلى أنه يتأهب لترأس أشغال مجلس حكومي، وأن الكلمة التي تفوه بها في المقطع المصور تشير لصحفي القناة التلفزية الذي طرح السؤال المباغث على رئيس الحكومة، إلى أن الناطق الرسمي باسم هذه الأخيرة سيعقد لقاء صحفيا بعد الإنتهاء من أشغال هذا اللقاء الحكومي، للإجابة عن أسئلة من هذا النوع.

وأفادت مصادر "شوف تيفي"، أن سعد الدين العثماني لم يرقه تعاطي القناة الثانية مع هذا المشهد العابر في طريق رئيس الحكومة نحو قاعة عقد اجتماع المجلس الحكومي، مؤكدة أن رئيس الحكومة لم يعط تصريحا حتى يتم بثه في روبورتاج قناة دوزيم بتلك الطريقة "غير المهنية"، باعتبار أن الثواني القليلة التي تم تصويرها في هذا المشهد سمع فيها فقط سؤال الصحفي حول موقف الحكومة من حملة المقاطعة، ولم تكن هناك إجابة عن السؤال الذي يفرض في منهجية الإجابة عليه ضرورة انتظار انتهاء أشغال المجلس الحكومي وعقد ندوة صحفية في الموضوع، تبرز مصادر "شوف تيفي"،