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منحة مغرية للمغرب التطواني قبل مباراة اتحاد طنجة وهاشكون عطاها ليهم

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 12:06 منحة مغرية للمغرب التطواني قبل مباراة اتحاد طنجة وهاشكون عطاها ليهم | سبور
منحة مغرية للمغرب التطواني قبل مباراة اتحاد طنجة وهاشكون عطاها ليهم
توصل المكتب المسير لفريق المغرب الطواني يوم الخميس بمنحة مالية من نقابة المحامين بمدينة تطوان تقدر بـ 11 مليون سنتيم.

شوف سبور

توصل المكتب المسير لفريق المغرب الطواني يوم الخميس بمنحة مالية من نقابة المحامين بمدينة تطوان تقدر بـ 11 مليون سنتيم.

وأكد نقيب هيئة تطوان الأستاذ كمال مهدي أن هيئة المحامين بتطوان دائما تساند فريق المغرب التطواني ولو بصفة معنوية لكن ومع الظرف الراهن والأزمة المالية للفريق، قرر مجلس هيئة تطوان تخصيص مبلغ مالي بسيط قدر بـ 11 مليون سنتيم كمساهمة تحفيزية.

وكان لاعبو الحمامة البيضاء قد طالبوا بمستحقاتهم المادية من خلال شريط فيديو بثته قناة « ماط تيفي »، عقب نهاية مباراة الكوكب المراكشي والتي ضمنوا من خلالها البقاء في قسم الأنوار، مستنكرين الحالة المزرية التي يعيشونها داخل النادي.

 جدير بالذكر، أن المغرب التطواني يحل ضيفا على اتحاد طنجة مساء اليوم على الساعة السابعة مساء بملعب ابن بطوطة برسم الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية.

‫شوف تيفي

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المغرب التطواني اتحاد طنجة شوف تيف

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