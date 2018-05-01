مجلس مكناس يوافق على إحداث كلية ومصحة لطب الأسنان بالمدينة ﻿

أكد عبد الله بووانو رئيس الجماعة الحضرية مكناس في ندوة صحفية، عقدها عصر أمس الأربعاء، على أنه تمت الموافقة النهائية على إحداث كلية ومصحة لطب الأسنان بمكناس، على عقار الثانوية الإعدادية النهضة

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

أكد عبد الله بووانو رئيس الجماعة الحضرية مكناس في ندوة صحفية، عقدها عصر أمس الأربعاء، على أنه تمت الموافقة النهائية على إحداث كلية ومصحة لطب الأسنان بمكناس، على عقار الثانوية الإعدادية النهضة المجاورة لمستشفى مولاي اسماعيل المعروف بالقبيبات.

وأضاف بووانو على أنه مباشرة بعد موافقة الحكومة والوزارة المعنية، فقد انتقل رفقة عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس لمعاينة المقر المقترح للكلية والمصحة المذكورتين، ووجدوه مناسبا جدا من حيث المساحة والولوج، خصوصا وأن الإعدادية المذكورة تم إغلاقها منذ عدة سنوات.

ولم يتوقف بووانو عند هذا الخبر، بل تعداه ليؤكد على أن العاصمة الإسماعيلية مكناس ستشهد هي أيضا إحداث مدرسة وطنية للتجارة والتسيير، على غرار باقي المدن المغربية الكبرى، وأنه لن يتنازل عن تحقيق هذين المكسبين الهامين، في جبر لخاطر المكناسيين، الذين لم ينسوا بعد تهريب كلية الطب إلى العاصمة العلمية فاس بعدما ما كان مقررا إنشاؤها بمكناس.

وحول تحويل السوق الأسبوعي إلى تجزئة الزيتونة المتواجدة على مستوى طريق الحاج قدور، فقد أكد بووانو على أنه ورغم احتجاجات بعض السكان، فإنه لن يتراجع عن هذا القرار، معززا قوله بأن الموضوع تم أمام أنظار جلالة الملك خلال إحدى زياراته الميمونة، وأنه لن يخلف وعدا قطعه أمام جلالة الملك مهما كانت الظروف.