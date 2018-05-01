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رئيس ''الفيفا'' يدعم علنا ملفا أمريكيا مشتركا لمونديال 2030‎

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 12:01 رئيس الفيفا يدعم علنا ملفا أمريكيا مشتركا لمونديال 2030‎ | سبور
رئيس ''الفيفا'' يدعم علنا ملفا أمريكيا مشتركا لمونديال 2030‎
دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو يوم أمس الجمعة ، ترشيح الأرجنتين والأوروغواي والبارغواي لاستضافة مونديال 2030 بمناسبة الذكرى المئوية للنسخة الأولى التي أقيمت في

 شوف سبور

دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو يوم أمس الجمعة ، ترشيح الأرجنتين والأوروغواي والبارغواي لاستضافة مونديال 2030 بمناسبة الذكرى المئوية للنسخة الأولى التي أقيمت في الأوروغواي، ورأى فيها "ترشيحا من العيار الثقيل".

 وأكد إنفانتينو في ختام مؤتمر اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" في اسونسيون "بالنسبة إلى مونديال 2026، سيتخذ القرار بعد شهر خلال كونغرس الفيفا ، مضيفا بالنسبة إلى 2030، سيكون الترشيح الأميركي الجنوبي قويا جدا نظرا لما تمثله كرة القدم في هذه الدول الثلاث".

 وأوضح رئيس الفيفا أن المسار الإجرائي الرسمي للترشيح من أجل استضافة نسخة 2030 لم يبدأ بعد، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان علنا عن أي ترشيح آخر مع وجود شائعات حول محاولة من جانب الصين.

 ويذكر أن الملف المغربي ينافس ملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء كأس العالم 2030 جاني انفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم اتحاد أميركا الجنوبية

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