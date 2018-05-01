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بووانو يستنكر ما قام به نائبه الأول ورفيقه في حزب المصباح

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 12:58 بووانو يستنكر ما قام به نائبه الأول ورفيقه في حزب المصباح | بوليتيك
بووانو يستنكر ما قام به نائبه الأول ورفيقه في حزب المصباح
استنكر عبد الله بووانو رئيس الجماعة الحضرية مكناس في ندوة صحفية احتضنت أشغالها القاعة الكبرى للمجموعة الحضرية عصر يوم الأربعاء 09 ماي الجاري ما قام به نائبه الأول رشيد الطالبي، بعد الضجة الكبيرة

 شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

 استنكر عبد الله بووانو رئيس الجماعة الحضرية مكناس في ندوة صحفية احتضنت أشغالها القاعة الكبرى للمجموعة الحضرية عصر يوم الأربعاء 09 ماي الجاري ما قام به نائبه الأول رشيد الطالبي، بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الأخير بسبب اعتدائه على رئيس مصلحة الإنارة العمومية والتزيين والحفلات بذات الجماعة، وتعريضه للإهانة أمام الملأ بعد رفضه التوقيع على سند طلب خارج إطار القانون.

وأضاف عبد الله بووانو في تعليقه على هذا السلوك بكونه لا حضاري وجب معالجته في الحين، مؤكدا في ذات الشأن على أنه لا يقبل بتاتا بمنطق الابتزاز، ولن يخضع له سواء من قبل الموظفين أو المستشارين، محكما في ذلك الضوابط القانونية والإدارية كفيصل في التدبير والمعاملات مع الجميع.

وقد خلف موقف عبد الله بووانو ارتياحا واستحسانا كبيرين، بعد رده الاعتبار للموظف المعنف، واستنكاره للسلوك العدواني الذي أقدم عليه نائبه الأول في تسيير الجماعة، ورفيق دربه في حزب المصباح.

هذا، ولم يسلم رشيد الطالبي من انتقادات بعض الإعلاميين، الذين تساءلوا عن سر استفادة شقيقه من منصب وكيل للمداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه، في الوقت الذي أقصي فيه العديد من ذوي الحقوق من أرامل وأيتام المقاومين.

 

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