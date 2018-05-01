 عاجل..إحدى المشتكيات تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية ﻿
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عاجل..إحدى المشتكيات تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية | بوليتيك

عاجل..إحدى المشتكيات تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية

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عاجل..إحدى المشتكيات تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 13:45 عاجل..إحدى المشتكيات تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية | بوليتيك
عاجل..إحدى المشتكيات تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين والمحامون يبكون تأثرا بما كشفت عنه الضحية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن إحدى المشتكيات ، ذرفت قبل قليل من يومه الجمعة، خلال أشغال المحاكمة السرية، الدموع بحرارة وهي تكشف عن فظاعة ما وقع بينها وبين المتهم توفيق بوعشرين، والطريقة التي

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن إحدى المشتكيات ، ذرفت قبل قليل من يومه الجمعة، خلال أشغال المحاكمة السرية، الدموع بحرارة وهي تكشف عن فظاعة ما وقع بينها وبين المتهم توفيق بوعشرين، والطريقة التي اغتصبها بها وكيف مارس عليها الجنس داخل مكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم بالبيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتكية، أكدت أن بوعشرين، استدرجها إلى مكتبه وجردها من ملابسها قبل أن يعمد إلى اغتصابها وتعنيفها خلال محاولتها مقاومته، وهو ما جعل بعض المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، يذرفون الدموع تأثرا نظرا لخطورة المعطيات التي كشفت عنه بخصوص ما وقع بينها وبين مدير جريدة أخبار اليوم.

وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية، وهي تذرف الدموع خلال مواجهتها ببوعشرين، طالبت بعدم تسريب التفاصيل الكاملة الخاصة بواقعة تعرضها للاغتصاب، بالإضافة إلى عدم نشر معطيات تتعلق بجسدها .

تجدر الإشارة إلى أن محاضر الاستماع للضحايا في ملف بوعشرين، تكشف عن وجود فيديوهات، توثق للحظة تعرض المشتكيات للاغتصاب والتحرش الجنسي على يد توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضحايا توفيق بوعشرين الاغتصاب

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